Où acheter Dogecoin: DOGE me rendra-t-il riche?

Aujourd’hui, la crypto-monnaie préférée d’Elon Musk, Dogecoin, a atteint un nouveau record de près de 0,60 $; Oui, vous l’avez lu correctement. Maintenant, les investisseurs du monde entier se posent la même question: Dogecoin me rendra-t-il riche?

Investir dans Dogecoin s’est avéré être une pratique très rentable pour de nombreuses personnes, mais qu’en est-il de ceux qui n’ont pas encore acheté? Le moment est-il venu d’acheter Dogecoin ou devriez-vous attendre? Dogecoin vous rendra-t-il riche ou devriez-vous faire attention? Nous avons toutes les réponses dont vous avez besoin.

Où acheter Dogecoin: principales plateformes pour investir dans DOGE

Tout d’abord, expliquons où acheter Dogecoin. Notre équipe d’analystes financiers a travaillé dur pour examiner les options qui s’offrent à vous, et nous avons choisi ces trois plates-formes comme les meilleurs endroits pour acheter Dogecoin.

1.) eToro

Etoro a commencé à soutenir Dogecoin hier, et maintenant il trouve sa place sur notre liste des meilleures plateformes pour acheter Dogecoin. Le courtier en ligne a des antécédents stellaires en matière de fiabilité et ses fonctionnalités innovantes comme CopyTrader ™ le distinguent de la concurrence. Si vous vous demandez où acheter Dogecoin en ce moment, eToro est une bonne option.

2.) Compétence

Enfin, Skilling est l’une de nos plateformes préférées pour investir dans DOGE. Quelques minutes après la création d’un compte, il est clair que l’interface intuitive et les faibles frais de Skilling en font l’un des meilleurs endroits où vous pouvez investir dans Dogecoin.

3.) Plus500

Plus500 est l’un des meilleurs courtiers pour acheter Dogecoin. Son interface est claire et facile à naviguer, et la variété des actifs proposés assure sa position comme l’un des acteurs majeurs de l’espace crypto. Si vous souhaitez acheter DOGE maintenant, ouvrir un compte Plus500 pourrait être une décision judicieuse.

Certains des termes de recherche les plus populaires au cours des dernières 24 heures incluent “ comment acheter des actions Dogecoin ”, où acheter des actions Dogecoin, “ comment investir dans des actions Dogecoin ” et “ les actions Dogecoin me rendront-elles riche? ” Avant de décider d’investir dans Dogecoin, assurez-vous de savoir que Dogecoin n’est pas une action; c’est en fait une forme de crypto-monnaie.

Si vous vous demandez toujours “ qu’est-ce que Dogecoin ”, n’hésitez pas à consulter notre guide d’introduction à l’achat de DOGE.

Dogecoin me rendra-t-il riche?

Il est pratiquement impossible de garantir des récompenses lors d’un investissement, et cela est vrai pour DOGE. Nous ne pouvons pas dire de manière définitive si DOGE vous rendra riche, bien que nous puissions vous fournir des informations utiles.

En termes de valeur fondamentale de la monnaie, cela a commencé comme une sorte de plaisanterie; C’est pourquoi les créateurs Jackson Palmer et Billy Markus ont incorporé Doge, un mème Internet d’un Shiba Inu, dans le logo Dogecoin.

Cependant, il a maintenant exploité l’un des catalyseurs les plus rentables: le battage médiatique du marché. Nous l’avons vu avec la situation de WallStreetBets, et maintenant, avec Elon Musk fortement soutenu, nous le voyons avec Dogecoin. Le marché a déjà démontré sa capacité à faire bouger les choses avec Bitcoin et Ethereum, et plus récemment, GameStop, et nous ne serions pas surpris si cela continue.

Fait intéressant, il y a quelques choses techniques que j’aime à propos de Dogecoin. En particulier, le temps de verrouillage des pièces de 1 minute est nettement inférieur à celui de Bitcoin, Ethereum et même Litecoin. Cela le rend évolutif, ce qui signifie que vos applications pourraient aller bien au-delà du pourboire des créateurs de contenu en ligne. Avec ce genre d’élan, il pourrait être un vrai prétendant.

Si vous investissez dans Dogecoin dans l’espoir de devenir riche, ce n’est probablement pas le bon jeu pour vous. Cependant, si, comme Mark Cuban l’a décrit, vous voyez Dogecoin comme une meilleure version d’un billet de loterie, Dogecoin pourrait vous enrichir. Assurez-vous simplement de ne pas investir de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Quel prix atteindra Dogecoin?

Encore une fois, c’est difficile à dire. Tout analyste potentiel peut effectuer une analyse technique sur les performances récentes du marché Dogecoin et fournir un chiffre approximatif, bien que compte tenu de l’immense volatilité associée à la crypto-monnaie, la fiabilité de ces prédictions serait discutable.

Cela signifie-t-il que nous n’avons aucune idée du prix que le Dogecoin atteindra? Pas exactement. Nous avons déjà vu des réussites notables dans l’espace cryptographique, et nous avons une assez bonne idée du type de croissance qui pourrait être possible, et c’est dramatique.

Ne soyez pas surpris de voir un crash Dogecoin dans un proche avenir, car des prises de bénéfices se produiront toujours. Cependant, le tableau d’ensemble semble positif pour le moment.

Dogecoin atteindra-t-il 1 $?

Compte tenu de son élan actuel et de l’apparition imminente d’Elon Musk sur Saturday Night Live, Dogecoin pourrait très bien atteindre 1 $ de sitôt. Notez que rien n’est garanti, même si le sentiment du marché et les indicateurs techniques semblent remarquablement optimistes pour le moment.

Dogecoin atteindra-t-il 100 $?

C’est là que les choses commencent à devenir un peu délicates. Pour que DOGE soit de 100 $, il deviendrait probablement la crypto la plus précieuse de la planète, et c’est parce que son approvisionnement actuellement illimité est d’environ 130 milliards de pièces.

Nous ne disons pas que c’est impossible, même si si Dogecoin atteint 100 $, ce serait une énorme surprise.

Les réseaux sociaux réagissent

Lisez nos actualités sur les crypto-monnaies pour les derniers événements liés à Dogecoin et à d’autres crypto-monnaies associées.