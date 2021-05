Où acheter Dogecoin quelques heures avant qu’Elon Musk n’héberge SNL?

Les débuts très attendus d’Elon Musk sur “Saturday Night Live” sont dans des heures et les attentes pour de multiples renvois et farces Dogecoin sont élevées. Alors que les investisseurs et les analystes souhaitent voir la bizarrerie de SNL se dérouler pour la crypto-monnaie populaire, il n’est pas trop tard pour acheter Dogecoin maintenant.

Si vous cherchez des réponses sur la façon d’acheter Dogecoin, lisez ce guide.

Comment et où acheter du Dogecoin maintenant?

Le prix du Dogecoin a déjà gagné 12000% depuis début 2021, mais si Musk supprime les références à Dogecoin sur SNL, il est concevable que de nouveaux sommets historiques soient établis. Si vous souhaitez acheter Dogecoin maintenant, la première étape consiste à sélectionner un courtier de crypto-monnaie fiable.

Notre équipe d’experts financiers a identifié deux principaux courtiers en crypto-monnaie qui offrent la possibilité d’acheter Dogecoin.

Qu’est-ce que Dogecoin?

Dogecoin est une crypto-monnaie créée en 2013 comme une blague, mais le soutien récent de plusieurs investisseurs milliardaires tels que Musk et Mark Cuban a créé un nouvel intérêt pour la pièce. Même les investisseurs professionnels et les commerçants se demandent ce qu’est Dogecoin et comment acheter Dogecoin car il était pratiquement inconnu avant la fin de 2020. Dogecoin a actuellement une offre en circulation de 127 milliards, avec 113 milliards de pièces déjà extraites.

Musk a déclaré en février qu’il était intéressé par Dogecoin parce qu’il aimait simplement les chiens et les mèmes. Bien que cela augmente certainement la visibilité de Dogecoin, le milliardaire cubain a peut-être mieux argumenté pour que les investisseurs achètent Dogecoin. Le propriétaire des Dallas Mavericks de la NBA accepte Dogecoin comme moyen de payer les billets. Il a écrit dans un tweet:

Les monnaies mèmes comme Doge ne fonctionnent que si elles sont utiles et que les utilisateurs les utilisent pour cet utilitaire. Tant que vous pouvez dépenser Doge, parce que nous savons que son taux d’inflation annuel est fixé à 5 milliards de pièces, il peut gagner de la valeur à mesure que les bénéfices augmentent. Cela devient comme n’importe quelle autre monnaie.

Elon Musk augmentera-t-il le prix du Dogecoin pendant la SNL?

La saga GameStop 2021 nous a tous appris une chose: tout est possible lorsqu’il s’agit d’investir dans des actions meme et des crypto-monnaies. Alors que Musk est l’hôte invité d’une émission humoristique, les bailleurs de Dogecoin s’attendent à une annonce surprise. Compte tenu de l’attitude excentrique du milliardaire et d’une histoire d’activités controversées, telles que prendre une bouffée sur le podcast de Joe Rogan, il n’y aura rien hors de la table qui puisse pousser le prix du Dogecoin d’un pouce plus près de la lune.

