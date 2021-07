Où acheter Draken Token: Meilleures plateformes de trading de pièces DRK

L’un des projets de crypto-monnaie les plus populaires des dernières 24 heures est Draken (DRK). Le prix de la crypto-monnaie a grimpé de 40% à près de 0,04 $, et son volume de transactions a augmenté de 400% à 20 millions de dollars. Ces mesures frappantes ont suscité un intérêt accru de la part des investisseurs et des commerçants, réclamant plus d’informations sur le projet et ses références.

Qu’est-ce que Dragons (DRK) ?

Draken est un projet de crypto-monnaie et DRK est son jeton natif. Il prétend être un mécanisme de consensus qui est passé de la preuve de participation (PoS) utilisée par Ethereum 2.0 à la preuve d’honneur (PoH).

PoH utilise HodgeRank pour classer les nœuds en fonction du nombre d’actions et du nombre de transactions afin d’encourager les développeurs dApp à servir autant d’utilisateurs et à générer autant de transactions que possible. Il dispose également d’un système d’incitation avancé censé éliminer tous les mineurs paresseux et les tricheurs, préservant ainsi la longévité du réseau. En outre, il a adopté une politique de gaz gratuit appelée “GasStation” pour rendre les transactions blockchain moins chères, et les développeurs affirment qu’elle est plus avancée que celle utilisée par Tron.

En outre, il a déjà été mis en œuvre dans des projets de plusieurs millions de dollars tels que Quorum de JP Morgan et TON de Telegram. En outre, il est censé être beaucoup plus avancé que le consensus de preuve d’importance (PoI) de NEM, qui utilise NCdawareRank.

Draken a choisi l’ETH 2.0 comme base (sur les cryptos comme EOS, TRON, Stellar, NEO, etc.) parce que les développeurs estiment qu’il est optimisé pour les utilitaires et pris en charge par la communauté de développeurs la plus grande et la plus forte du secteur des crypto-monnaies.

Il existe également un protocole de confidentialité dans DRK, appelé DaRK, et il a été inventé comme le premier protocole au monde à disposer d’outils de script pour prendre en charge les contrats intelligents et fournir une « confidentialité à la demande » au lieu de « confidentialité par défaut ».

Faut-il acheter Draken Coin ?

Si vous recherchez un actif à haut risque et à haut rendement et que vous croyez aux références techniques de la plate-forme Draken, acheter des pièces DRK et les conserver à long terme pourrait être une bonne décision.

Avant d’investir, assurez-vous de prendre votre temps et de faire preuve de diligence raisonnable pour éviter de commettre des erreurs imprévues.

Draken va-t-il me rendre riche ?

À moins que Draken ne devienne l’un des plus grands projets de cryptographie, non. Cependant, cela ne signifie pas qu’il ne peut pas générer de récompenses lucratives et excitantes pour les détenteurs de jetons.

Prévision de prix Draken 2021

Notre prévision de prix DRK est la suivante : 0,20 $ dans 5 ans, ce qui représente une amélioration substantielle par rapport à son prix actuel.

