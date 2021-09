Où acheter dYdX : jeton DEX en hausse de 67% en 7 jours

Alors que la popularité des échanges décentralisés (DEX) continue de croître au sein de l’espace crypto, dYdX (DYDX), une crypto-monnaie du projet DEX, a immédiatement attiré l’attention en raison de ses mouvements de prix. Le prix de la pièce a grimpé à plus de 10 $ quelques heures seulement après sa première négociation et n’a cessé de s’apprécier depuis. Il a augmenté d’environ 16 % au cours des dernières 24 heures et de 67 % au cours des 7 derniers jours.

Pour aider les nouveaux investisseurs et commerçants à envisager la crypto-monnaie, Invezz a créé un court article pour aider les commerçants et les investisseurs de crypto-monnaie à comprendre ce qu’est dYdX (DYDX) et à trouver le meilleur endroit pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour dYdX (DYDX)

Vous souhaitez profiter de la tendance haussière actuelle du dYdX (DYDX), mais vous vous demandez comment et où acheter la pièce en ligne ? Eh bien, vous n’avez plus à vous inquiéter. Vous êtes au bon endroit !

Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de jetons DYDX que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des jetons DYDX en ligne :

Qu’est-ce que dYdX (DYDX) ?

dYdX (DYDX) est le jeton natif du protocole dXdY.

Si c’est la première fois que vous rencontrez le protocole dXdY, il s’agit d’un échange décentralisé qui permet aux utilisateurs d’échanger des crypto-monnaies, d’extraire des récompenses, et également de participer à des pools de paris et de gagner des récompenses de paris.

En plus de négocier sur les principaux échanges cryptographiques, le jeton DXDY est également utilisé pour récompenser les fournisseurs de liquidités et pour régir le protocole dXdY Layer 2.

Devriez-vous acheter DYDX aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie tendance qui a montré une solide tendance à la hausse, alors DYDX est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix DYdX

dXdY est devenu l’un des échanges de crypto-monnaie décentralisés les plus utilisés dans l’espace crypto et aussi, bien que son jeton natif, le dXdY (DXDY) n’ait été présenté pour commercialisation qu’en septembre 2021, la pièce devrait continuer à augmenter en raison de la popularité du DEX. parmi la communauté des crypto-monnaies.

Couverture des médias sociaux DYdX (DYDX)

Nous sommes ravis d’annoncer le lancement de @dydxfoundation, une fondation indépendante basée à Zoug, en Suisse Il s’agit de la première étape importante du cheminement vers la décentralisation complète du protocole dYdX. Lire la suite : https://t.co/EDHowY34ey – dYdX 🦔 (@dydxprotocol) 3 août 2021

