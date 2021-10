Où acheter et conserver BTC, qui devrait dépasser les 100 000 $ | Invezz

Bitcoin (BTC) a dépassé son précédent record historique pour en établir un nouveau au-dessus de 66 000 $ le 20 octobre 2021, quelques jours après le lancement du premier Bitcoin ETF.

La communauté Bitcoin attendait ce moment depuis plus de 5 mois et maintenant que la crypto-monnaie n’a pas déçu, elle s’attend à ce qu’elle poursuive le rallye haussier au-dessus de 100 000 $.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à détenir des devises BTC, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter du BTC

Qu’est-ce que Bitcoin (BTC) ?

Bitcoin (BTC) est la crypto-monnaie la plus populaire au monde.

C’était la première crypto-monnaie à être lancée et elle occupe depuis la première place en termes de capitalisation boursière.

2021 a été la meilleure année pour BTC, car il a maintenant dépassé les 60 000 $ à deux reprises la même année. Tout d’abord, c’était en avril, après quoi il est tombé à environ 30 000 $. Le second est maintenant, en octobre, lorsqu’il a établi un nouveau record historique au-dessus de 66 000 $.

La popularité du Bitcoin a poussé de grandes entreprises comme Telsa, MicroStrategy et Square à l’ajouter à leurs feuilles de calcul, et des pays comme le Salvador lui donnent cours légal dans le pays.

Faut-il acheter le BTC aujourd’hui ?

Bitcoin s’est avéré être la crypto-monnaie la plus performante de tous les temps malgré ses reculs en cours de route. Son prix a plus que doublé entre juillet et maintenant, c’est une tendance qui devrait se poursuivre au cours de l’année restante et à l’avenir.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix du Bitcoin

Suite au récent retour qui a poussé Bitcoin (BTC) au-dessus de son précédent record historique pour enregistrer un nouveau record absolu de 66 930,39 $, le prix du BTC devrait continuer à rugir et peut-être dépasser 100 000 $ avant la fin de 2021. .

Couverture des réseaux sociaux Bitcoin

