Où acheter et dépenser des bons Love2Shop ?

Quelles marques accepteront les bons d’achat et les cartes cadeaux Love2Shop ? (Photo : Paul Thomas/Bloomberg via .)

Peut-être avez-vous eu du mal à trouver le cadeau parfait et souhaitez-vous couvrir vos bases avec une carte-cadeau polyvalente ?

Ou peut-être avez-vous reçu un bon Love2Shop pour Noël et vous ne savez tout simplement pas quoi en faire ?

De toute façon, vous êtes au bon endroit. Bien que le coupon rose-violet high street soit assez populaire, vous seriez pardonné de ne pas savoir exactement comment il fonctionne habituellement.

Après tout, il n’y a pas de boutique ‘Love2Shop’, et c’est valable avec plusieurs marques. Les marques, cependant, dépendent du type de bon que vous avez.

Voici tout ce que vous devez savoir.

Où acheter des bons Love2Shop ?

Vous aimez faire du shopping ? Cela pourrait être la carte-cadeau pour vous (Photo : Paul Thomas/Bloomberg via .)

Premièrement, avec Love2Shop, il y a une petite différence entre un bon d’achat et une carte cadeau.

Les bons Love2Shop peuvent être achetés en ligne sous forme de bons High Street, tout comme les cartes-cadeaux Love2Shop.

Le premier est un bon papier, qui peut être commandé en coupures de 5 £ ou 10 £. Vous pouvez en ajouter plusieurs à un livre et utiliser plusieurs bons pour un achat.

Pendant ce temps, les voitures-cadeaux sont un peu plus robustes et vous pouvez en mettre autant que vous le souhaitez sur une carte-cadeau, de 1 £ à 400 £. Les chiffres suggérés qui apparaissent à l’écran sont 25 £, 50 £, 100 £ et 200 £.

Cependant, ils sont tous les deux valables avec des marques différentes, il est donc important de vérifier avant d’acheter ou d’essayer de dépenser.

Où pouvez-vous dépenser les bons papier Love2Shop ?

Vous pouvez utiliser des bons papier avec 150 marques, dont Ernest Jones (Photo : John Keeble/.)

Comme ils sont légèrement différents, vous pouvez dépenser des bons et des cartes-cadeaux Love2Shop dans des endroits légèrement différents.

Vous avez un peu plus de choix de détaillant avec le bon papier Love2Shop, qui peut être dépensé auprès d’environ 150 marques.

Cela comprend tout, des sorties aux nouvelles chaussures, des bijoux à la papeterie, des nouvelles lunettes aux jeux vidéo.

Voici la liste complète :

American Golf Argos Barclays Diamonds Beaverbrooks Bensons for Beds Blackpool Pleasure Beach Boots Boots Opticiens Boux Avenue British Heart Foundation Champneys Chisholm Hunter Clarks Denby DV8 Eason Edinburgh Woollen Mill Ernest Jones Euronics Fraser Hart F.Hinds Bijoutiers Foot Locker FOPP GO Plein air Orfèvres Gulliver’s Theme Parks H Halfords Hard Rock Café Harveys Hastings Hotels Heron Foods HomeSense HMV Iceland iFly Parachutisme en salle Laithwaite Lakeland Leather Liverpool FC Magasins officiels du club Lightwater Valley London Bridge Experience London Tombs Loofe’s Clothing Mamas & Papas Mappin et Webb Matalan New Look Optical Express Peacocks PizzaExpress Ponden Home Pontin’s River Island Robert Dyas Rox Bijoutiers Ryman Schuh Semichem Shoe HQ Shoe Zone Silverstone Rally School Simon One Slaters Spaghetti House Sporting Targets Tenpin The Original Factory Shop La parfumerie The Works The Food Warehouse TJ Hughes TK Maxx Tottenham Hotspur Football Club Shop Unique Track Days – (01256 69 80 80) Virgin Experience Days – (0344 504 0844) Waltons the Jewelers (Chester & Wrexham) Watches of Switzerland Waterstones West Cornwall Pasty Co. WHSmith Wilko Wookey Hole Caves Wynsors World Of Shoes.

Il y a des restrictions assez importantes sur l’utilisation pour quelques endroits. Alors garde cela en tête.

Par exemple, certains parcs à thème n’autorisent l’utilisation qu’à des prix d’entrée sans rendez-vous, plutôt que sur pré-réservation en ligne. Si vous essayez de faire des économies, ce n’est peut-être pas la meilleure affaire.

Assurez-vous de consulter la liste complète des restrictions sur le site Web de Love2Shop.

Où pouvez-vous dépenser les cartes-cadeaux Love2Shop ?

Argos fait partie des détaillants acceptant Love2Shop. Vérifiez simplement les restrictions (Photo: .)

Pour les cartes cadeaux, elles peuvent être dépensées auprès d’environ 90 marques.

Cela comprend de nombreux bijoutiers, des parcs à thème populaires, des Virgin Experience Days et le site de vacances Love2Shop.

Vous pouvez également utiliser les bons en magasin dans des magasins populaires de vêtements, de coiffure et de beauté, d’équipements sportifs, de divertissement, de technologie, d’articles ménagers, de meubles et d’alimentation.

Voici la liste complète :

Alton Towers Resort Alton Towers Waterpark American Golf Argos Barclays Diamonds Beaverbrooks Blacks Boots Chisholm Hunter Currys Denby DJM Musique Edinburgh Woollen Mill Ernest Jones Foot Locker FOPP GO Outdoors Gulliver’s Theme Parks H Samuel Halfords HMV Homesense Islande Loofe’s Clothing Love2shop Holidays M&S Matalan Express New Look Accueil Real Food Hub River Island Schuh & Schuh Kids Semichem Shoe HQ Shoezone Simon One Cadeaux de remerciement simplement Slaters L’artiste L’entrepôt de nourriture La boutique d’usine d’origine La boutique de parfums Le vrai hub de nourriture The Works TJ Hughes TK Maxx Virgin Experience Days Waltons les bijoutiers ( Chester et Wrexham) Waterstones Wilko.

Il existe cependant quelques restrictions pour certains de ces magasins. A lire en intégralité sur le site Love2Shop.

Et rappelez-vous, ce n’est pas la liste des détaillants en ligne. Cela comprend uniquement Argos, Austin Reed, DJM Music, Edinburgh Woolen Mill, Jaeger, Peacocks, Ponden Home, The Real Food Hub, Schuh and Schuh Kids, Simply Thank You Gifts et Virgin Experience Days.

Enfin, si aucune de ces options ne fonctionne pour vous, vous pouvez transférer le solde de votre carte-cadeau Love2Shop vers une carte-cadeau électronique pour un autre détaillant, notamment Amazon, B&Q, John Lewis, ASOS, UberEats et Nike.



PLUS : Où acheter des bons Amazon (en personne) ?



PLUS : Meilleures applications d’argent 2022 : 28 applications gratuites d’économie, de budgétisation et de bons



PLUS : Comment obtenir des billets de train pas chers en utilisant des cartes de chemin de fer, des codes de réduction, etc.

Suivez Metro sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram

Partagez votre point de vue dans les commentaires ci-dessous

Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();