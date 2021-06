Où acheter Ethereum avant le déploiement de la mise à jour EIP1559

in

Ethereum a connu une augmentation de prix d’environ 5% alors que des nouvelles haussières continuent d’arriver pour la plate-forme.

Ethereum, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a connu une légère augmentation de prix d’environ 5% selon les données de Coinmarketcap.

La nouvelle selon laquelle Goldman Sachs envisage de lancer la négociation d’options pour la plate-forme de contrats intelligents a peut-être en quelque sorte entraîné sa flambée des prix.

De plus, le bloc de test pour la mise à jour EIP1559 est maintenant configuré. Cela signifie que la mise à jour très attendue d’Ethereum, qui doublera le plafond du gaz, est maintenant entrée dans la phase de test et signifie des nouvelles plus haussières pour ETH.

Où acheter Ethereum ?

eToro

eToro propose une large gamme de cryptos, tels que Bitcoin, XRP et autres, ainsi que des paires crypto/fiat et crypto/crypto. Les utilisateurs d’EToro peuvent se connecter, apprendre et copier ou être copiés par d’autres utilisateurs.

Inscrivez-vous instantanément à eToro

CedarFX

CedarFX est un courtier soucieux de l’environnement qui propose des transactions de commission à 0% sur plus de 170 actifs, notamment le Forex, les paires de crypto-monnaies, les actions, les indices et les matières premières. Avec un effet de levier jusqu’à 1: 500, des transactions sans commission et des spreads faibles, les traders peuvent tirer le meilleur parti de leurs fonds. CedarFX offre également une option de compte vert pour soutenir les projets de plantation d’arbres et de durabilité.

Inscrivez-vous instantanément avec CedarFX

Pourquoi les gens cherchent-ils à acheter Ethereum en ce moment ?

Ethereum a récemment rencontré de nombreuses nouvelles haussières, car son prix continue d’osciller dans une zone d’accumulation.

La nouvelle selon laquelle les sorties de Bitcoin et d’Ethereum sur les échanges ont augmenté a également attisé les flammes pour un saut vers un nouveau canal. Ou, la pièce peut revenir au niveau record qu’elle a atteint le mois dernier d’environ 4 300 $ et passer plus de temps à s’accumuler.

