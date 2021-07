Où acheter Ethereum Classic : le prix des crypto-monnaies ETC augmente

Cet article couvre les principales choses que vous devez savoir sur Ethereum Classic (ETC) – l’une des crypto-monnaies les plus populaires cette semaine. Nous expliquons en quoi consiste le projet, si vous devez ou non acheter des pièces ETC maintenant, et nous fournissons également une prévision de prix ETC.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent acheter des pièces immédiatement, notre équipe d’analystes a répertorié les deux meilleurs endroits pour acheter Ethereum Classic au Royaume-Uni et ailleurs dans le paragraphe suivant.

Comment et où acheter Ethereum Classic

Si vous souhaitez investir dans Ethereum Classic ou toute autre crypto-monnaie, nous vous recommandons d’utiliser un courtier en crypto-monnaie. Les faibles frais et le niveau de fiabilité proposés rendent les courtiers supérieurs aux bourses décentralisées (DEX) pour la plupart des investisseurs.

Choisissez simplement un courtier, inscrivez-vous, financez votre compte et achetez des jetons ETC. Nous pensons que les deux meilleures plateformes pour acheter et vendre Ethereum Classic sont répertoriées ici :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

AVACommerce

Ava Financial Ltd exploite les marques AvaFX et AvaTrade Forex et toutes les entreprises qui leur sont associées. La société possède une succursale à Dublin, en Irlande, ce qui lui a permis d’obtenir une licence d’exploitation auprès des autorités irlandaises.

Inscrivez-vous instantanément avec AVATrade

Qu’est-ce qu’Ethereum Classic ?

Lancé en juillet 2016, il s’agit d’un gué dur pour Ethereum (ETH). Certains prétendent qu’Ethereum Classic a été formé en réponse à un événement de piratage majeur qui a conduit au vol de 3,6 millions d’ETH.

La fonction principale d’Ethereum Classic est de servir de réseau de contrats intelligents où des applications décentralisées peuvent être créées et exploitées. Le jeton natif d’Ethereum Classic est ETC.

Essentiellement, la plate-forme est conçue pour préserver la blockchain Ethereum dans son incarnation d’origine, d’où l’utilisation du mot «classique». De plus, les développeurs d’ETC n’ont pas l’intention de transformer le réseau en une entreprise à but lucratif, car il s’agit d’une organisation bénévole. En outre, ETC est également différent en ce qu’il n’a pas l’intention de s’éloigner de son mécanisme de consensus de preuve de travail (PoW), contrairement à Ethereum, qui est passé à la preuve de participation (PoS),

En termes de tokenomics, Ethereum Classic a un plafond d’approvisionnement pour lequel sa communauté a voté; Il s’élève à 210 700 000 ETC, soit environ dix fois plus que Bitcoin. Ethereum lui-même n’a pas de plafond d’approvisionnement.

La plate-forme a connu 51% d’attaques, la plus récente pour les riches a eu lieu en août 2020. Cependant, elle n’a pas été sujette à une tentative de piratage majeure depuis un certain temps.

Faut-il acheter Ethereum Classic ?

Si vous souhaitez posséder Ethereum sous sa forme originale et acheter les fondamentaux d’Ethereum Classic, vous pouvez envisager de l’ajouter à votre portefeuille.

Investir dans des crypto-monnaies est toujours risqué et l’espace est naturellement volatile, alors soyez toujours conscient de cela lorsque vous mettez votre capital en jeu. Tant que vous faites vos propres recherches approfondies et que vous comprenez exactement dans quoi vous vous engagez, vous devriez être prêt.

Ethereum Classic me rendra-t-il riche ?

C’est hautement improbable, bien que pas impossible ; il suffit de regarder quelques-unes des histoires de crypto-monnaie les plus remarquables qui se sont déroulées cette année.

Cependant, vous ne devriez jamais vous attendre à devenir riche avec un seul investissement. Cela peut rapidement conduire à un chemin improductif et destructeur d’investissement hâtif et émotionnel.

Prédiction de prix Ethereum Classic

Nous souhaitons vivement éviter de faire une prévision de prix ETC à ce stade, car nous pensons que les prévisions de prix pour les altcoins sont intrinsèquement peu fiables. Bien que nous puissions produire une estimation basée sur une analyse technique et des indicateurs, la valeur fondamentale d’Ethereum Classic est tellement brouillée par les variables, les inconnues et la volatilité que toute prédiction est fragile.

En termes simples, si vous acceptez le concept Ethereum Classic et pensez qu’il a quelque chose à offrir au secteur de la crypto-monnaie, il pourrait bien gagner en valeur, bien que sa valeur soit discutable.

$ ETC Couverture des médias sociaux

Avouez-le, #EthereumClassic est allumé. pic.twitter.com/Cva70tPDcg – Ethereum Classic (@eth_classic) 29 juin 2021

Nous sommes prêts pour un autre triangle sur #Ethereumclassic qui portera le prix de #ETC à 600 $. pic.twitter.com/dEsphb2mO9 – phénix (@Bphoeniix) 24 juin 2021

#EthereumClassic est un géant endormi, 1000$ fin d’année. PIN IT. pic.twitter.com/uzMNjGwfuM – Bitcoin_to_1_million (@dazzlerdoge) 26 juin 2021

#ethereumclassic ☘️ est passé de 60 à 200 $ en 2 jours en mai. Nous pourrions assister à un mouvement explosif comme celui-ci ici. pic.twitter.com/amMChNfmTU – Old Zack Morris (@Oldmrzackmorris) 30 juin 2021

Consultez notre section actualités pour la dernière couverture de la pièce ETC et d’autres crypto-monnaies.

Le post Où acheter Ethereum Classic: le prix des crypto-monnaies ETC augmente est apparu en premier sur Invezz.