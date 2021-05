Où acheter Ethereum (ETH) alors qu’il continue de frapper de nouveaux ATH

Ethereum a vu son prix augmenter de 99% au cours des 30 derniers jours

Qu’est-ce que Ethereum?

Ethereum est une plate-forme open source mondiale pour les applications décentralisées. Il prend en charge les contrats intelligents dans lesquels les développeurs peuvent écrire du code pour programmer des applications décentralisées. Les exemples d’applications décentralisées (dapps) basées sur Ethereum incluent les jetons ERC-20, les jetons non fongibles (NFT), les applications financières décentralisées, le protocole de prêt et les échanges décentralisés.

Ethereum a très bien performé cette année, surpassant même le puissant Bitcoin en atteignant son plus haut niveau aujourd’hui de 4324 $. Pour mettre cela en perspective, le prix de l’Ethereum a augmenté de 99% au cours des 30 derniers jours. Il y a cinq ans à peine, elle valait 0,43 $, donc acheter la pièce à l’époque aurait été une opportunité d’achat fantastique pour Ethereum.

. suggère que le rallye pourrait être motivé par des fondamentaux, avec un intérêt institutionnel accru et une prolifération plus large des applications de finance décentralisée (DeFi) au sein de l’écosystème Ethereum.

Ethereum se décrit comme la blockchain programmable du monde. Il a été publié en 2015 par son créateur Vitalik Buterin avec un approvisionnement initial de 72 millions de pièces. La pièce elle-même s’appelle Ether et Ethereum fait référence au projet dans son ensemble.

Où puis-je acheter Ethereum?

En quoi Ethereum est-il différent du Bitcoin?

Ethereum présente certaines similitudes avec Bitcoin, telles que les deux sont des preuves de récompenses de travail et peuvent être échangés sur des échanges de crypto-monnaie. Ce qui les différencie, c’est que les blocs Ethereum sont validés environ toutes les 12 secondes, alors qu’avec Bitcoin, c’est toutes les dix minutes. En outre, Bitcoin a un approvisionnement fixe de 21 millions de pièces, tandis qu’Ethereum n’a pas de plafond d’approvisionnement.

