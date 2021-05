Où acheter Ethereum: les meilleures plateformes pour investir dans l’ETH

Dogecoin n’était pas la seule crypto-monnaie à atteindre un prix record aujourd’hui. Ethereum, la deuxième crypto-monnaie la plus précieuse en termes de capitalisation boursière, a atteint un prix record de plus de 3300 dollars. Avec ce dernier moment historique, le secteur de la cryptographie semble aller de mieux en mieux.

Nous avons prêté une attention particulière à la réaction en ligne et avons remarqué qu’au cours des dernières 24 heures, certaines des questions les plus fréquemment posées sur les réseaux sociaux étaient “ où acheter Ethereum ”, quels sont les meilleurs endroits pour acheter Ethereum, ” où puis-je investir dans Ethereum »et« où investir dans Ethereum ».

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Donc, à la lumière de ces questions populaires, et pour vous faire gagner du temps, nous avons répertorié les trois meilleurs endroits pour acheter Ethereum sur cette page. Faites défiler vers le bas pour lire notre liste et investir dans l’ETH maintenant.

Comment et où acheter de l’ETH aujourd’hui

Lorsque vous choisissez une plate-forme pour acheter de l’Ether ou toute autre crypto-monnaie, vous devez vous concentrer sur plusieurs mesures importantes. Il s’agit de la fiabilité de la plateforme, des frais facturés aux utilisateurs et de la facilité d’utilisation de l’interface en ligne.

Notre équipe d’analystes financiers a passé une longue période de temps à tester de nombreuses plates-formes différentes; Ils ont choisi les trois principales plates-formes suivantes pour investir dans Ethereum.

1.) Plus500

En tant que l’un des principaux courtiers CFD au monde, Plus500 est un bon endroit pour acheter des ETH. La plate-forme a de solides antécédents en matière de fiabilité, facture des frais minimes et dispose d’une interface claire et facile à utiliser. Si vous souhaitez investir dans Ether rapidement et facilement, inscrivez-vous dès aujourd’hui.

Inscrivez-vous ici>

2.) eToro

Si vous recherchez la confiance lorsque vous investissez dans Ethereum, faire appel à l’un des principaux courtiers en Europe est un bon choix. Etoro est dans le jeu depuis des années, et avec des fonctionnalités innovantes comme CopyTrader ™, il n’est pas difficile de comprendre pourquoi c’est l’une des meilleures plateformes pour acheter Ethereum.

Inscrivez-vous ici>

3.) Compétence

Skilling offre une alternative rafraîchissante à la myriade de plateformes de trading disponibles aujourd’hui. Avec des outils analytiques puissants et des fonctionnalités uniques, c’est l’une de nos 3 meilleures plates-formes pour investir dans Ethereum.

Inscrivez-vous ici>

Si aucune de ces plates-formes ne correspond à ce que vous recherchez et que vous souhaitez toujours acheter de l’ETH, consultez notre page d’avis pour trouver de nombreuses alternatives, des courtiers aux bourses.

De plus, si vous recherchez une introduction à l’investissement dans Ethereum, nous avons rédigé un guide détaillé pour vous aider à démarrer. De plus, si vous souhaitez en savoir plus sur l’achat de crypto-monnaies en général, nous avons une page pour cela.

Qu’est-ce que Ethereum?

Ethereum, également connu sous le nom d’Ether ou ETH, est l’une des crypto-monnaies les plus populaires et les plus importantes. Le projet utilise ce qu’on appelle la technologie blockchain pour fonctionner comme un système monétaire sans banque ou autre autorité centrale qui le préside. Pour cette raison, les crypto-monnaies comme l’ETH sont considérées par beaucoup comme l’avenir de la finance, et le prix d’Ethereum a augmenté en conséquence.

Populairement utilisée par les développeurs, la blockchain Ethereum abrite une multitude d’applications, et son objectif ultime est de transformer la façon dont les applications fonctionnent sur Internet aujourd’hui, avec des cas d’utilisation qui vont bien au-delà du secteur financier.

Il a été lancé en 2015 sous la direction de son fondateur, Vitalik Buterin, et au cours de sa durée de vie de six ans, il est rapidement devenu l’un des actifs les plus importants et à la croissance rapide du marché.

Le prix d’Ethereum augmentera-t-il?

L’ETH a déjà considérablement augmenté depuis ses modestes débuts et ne montre aucun signe de ralentissement. Certains pensent qu’il y a beaucoup de croissance en jeu et qu’investir dans Ether est une décision financière intelligente à long terme. C’est donc peut-être le bon moment pour investir dans l’ETH tant qu’il fonctionne si bien.

La valeur fondamentale d’Ethereum est claire, et alors que l’engouement pour la crypto-monnaie continue de progresser, des jetons comme Bitcoin et Ethereum semblent destinés à un succès encore plus grand.

Si vous souhaitez investir dans l’ETH, assurez-vous de faire les recherches nécessaires pour vous assurer que votre investissement est le bon.

Les réseaux sociaux réagissent

Il y a un an, BTC était à 5k $.

Maintenant, l’ETH est à 3k $. Et qu’est-ce qui se passerait si … – Alex Svanevik 🧭 (@ASvanevik) 3 mai 2021

Bien que je ne détienne pas d’ETH, félicitations à tous ceux qui le font. La volatilité peut être pénible et il n’y a pas de meilleure sensation que lorsqu’un actif auquel vous croyez atteint un nouveau record absolu. Profitez-en 🙂 – Pomp 🌪 (@APompliano) 3 mai 2021

Je me souviens avoir acheté mon premier $ eth pour 173 $ / pièce … presque tout le monde que je connaissais m’a dit que c’était une arnaque 😆🖕✨ criez à mon père joueur degen pour m’avoir toujours dit de parier plus pic.twitter.com/nKrtGngzq5 – REA (@Moon_Guurl) 3 mai 2021

Pour les dernières informations sur Ether et d’autres crypto-monnaies similaires, consultez nos actualités sur les crypto-monnaies pour rester informé.