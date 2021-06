Où acheter Gitcoin : GTC est la crypto la plus populaire de la semaine

in

L’une des crypto-monnaies les plus populaires cette semaine est le Gitcoin (GTC), qui a brièvement grimpé en valeur à plus de 18 $. En conséquence, les investisseurs de la communauté crypto ont essayé de comprendre comment acheter Gitcoin en ligne. Nous pouvons vous aider confortablement.

Cet article explique où acheter Gitcoin et se penche également sur les origines du projet, ses perspectives d’investissement et une prévision de prix. Donc, si vous êtes prêt à découvrir les meilleurs endroits pour acheter de la crypto GTC, faites défiler vers le bas et lancez-vous.

Comment et où acheter du Gitcoin aujourd’hui

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et des analyses de marché ? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le meilleur endroit pour acheter du Gitcoin, ou toute autre crypto-monnaie, est un courtier en crypto-monnaie ou une plateforme de trading en ligne. Ce sont des services réglementés qui permettent aux investisseurs de détail de constituer un portefeuille d’investissement complet en crypto-monnaie.

Notre équipe d’analystes a choisi les deux plates-formes suivantes comme leur premier choix grâce à leurs structures tarifaires avantageuses et leurs interfaces utilisateur robustes.

1.) eToro

En tant que l’un des courtiers en ligne les plus populaires au monde, il n’est pas surprenant que de plus en plus d’investisseurs en crypto-monnaie s’inscrivent à eToro.

Inscrivez-vous ici>

2.) Capitale

Avec des graphismes puissants et une interface claire et facile à utiliser, Capital.com est une plateforme de trading à croissance rapide qui offre de bons spreads, pas de frais cachés et 0% de commission.

Inscrivez-vous ici>

Pour plus d’options, consultez notre comparaison des meilleurs courtiers en crypto-monnaie et plateformes de trading.

Qu’est-ce que le Gitcoin ?

Fondée par Keving Owocki et Scott Moore, il s’agit d’une plate-forme axée sur la création d’une communauté pour les projets open source. Cette communauté est composée de protocoles, de créateurs et de constructeurs qui se sont réunis pour développer l’avenir de l’Internet ouvert.

L’ensemble de la configuration est compatible avec la nouvelle infrastructure pour Web3, qui comprend des réseaux, des technologies et des outils, et à terme initier et accélérer le développement dans le secteur open source.

GTC est le jeton de gouvernance de Gitcoin, et il est nécessaire à la fois pour le financement et pour la création du Gitcoin DAO qui régira la plate-forme.

Dois-je acheter des crypto-monnaies GTC ?

Si vous êtes à la recherche d’un projet au potentiel énorme qui remodèle l’avenir des biens publics numériques, les GTC pourraient être la devise qu’il vous faut. Assurez-vous simplement de reconnaître que les altcoins à un stade précoce comportent toujours un risque plus élevé en raison de la complication technologique inhérente et du marché de la cryptographie largement volatile.

La pièce a récemment été ajoutée à Binance et Coinbase Pro, et s’associe également à certains grands projets de crypto-monnaie, donc sa transition vers le grand public devient plus claire et il pourrait y avoir une augmentation des prix à l’horizon.

Est-ce que GTC me rendra riche?

Il est toujours peu probable qu’un seul investissement rende quelqu’un riche, bien que cela se soit produit dans le passé, en particulier dans la communauté crypto. Avec GTC oscillant autour de la barre des 15 $, vous ne pourrez pas acquérir autant de pièces que vous le feriez pour un projet altcoin plus petit et plus sombre, mais le plafond semble toujours être élevé.

Ne faites jamais d’investissement dans l’espoir de devenir riche car cela peut conduire à des décisions irréfléchies et impulsives qui vous feront perdre de l’argent. La patience et le pragmatisme sont les clés du processus de prise de décision.

Prévision de prix CGV

Nous pourrions essayer de calculer la valeur fondamentale du projet pour établir une prédiction du prix du Gitcoin, bien qu’avec les altcoins, il soit incroyablement difficile de le faire. De plus, ces chiffres sont souvent peu fiables.

Le marché de la crypto-monnaie est une arène dynamique, volatile et imprévisible avec une orientation technique qui a plus à voir avec la situation dans son ensemble que la rentabilité à court terme. Donc, dans cet esprit, conceptuellement, Gitcoin est extrêmement impressionnant. Voyons maintenant s’il peut être atteint.

Les médias sociaux réagissent à la pièce GTC

Pour les dernières nouvelles sur les altcoins comme Gitcoin et les meilleurs projets de cryptographie, lisez nos nouvelles sur la cryptographie.

Investissez dans des crypto-monnaies, des actions, des ETF et plus encore, en quelques minutes avec notre courtier préféré, eToro

7/10

67% des comptes CFD de détail perdent de l’argent