Où acheter Happycoin: les meilleures plateformes pour échanger HAPPY Crypto

L’une des pièces les plus parlées dans la communauté crypto ces derniers jours est Happycoin. Cette page explore son contexte et explique où vous pouvez l’acheter au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter Happycoin en ligne aujourd’hui

Si vous souhaitez investir dans Happycoin, votre meilleure option est une plate-forme en ligne réputée avec des frais peu élevés. Les jetons cryptographiques sont généralement achetés auprès d’un courtier ou d’un échange, et bien qu’ils soient de nature légèrement différente, ils vous permettent tous les deux d’acheter des jetons cryptographiques rapidement et à peu de frais.

Parce qu’il s’agit d’une nouvelle monnaie, Happycoin n’est actuellement répertorié sur aucune des principales plates-formes ou bourses de courtage. Cependant, à mesure que le projet se développe, cela est susceptible de changer. Donc, une fois qu’il apparaît sur la liste, ce sont les deux meilleurs endroits pour acheter la crypto HAPPY:

Qu’est-ce que Happycoin?

Happycoin est une crypto-monnaie qui prétend être orientée vers la charité. Plus précisément, le projet se concentre sur la santé mentale. Chaque semaine, la communauté Happycoin se réunira et décidera quel organisme de bienfaisance pour la santé mentale devrait recevoir un don. En fait, Happycoin prévoit 500000 $ de dons totaux pour cette période de l’année prochaine.

Avec une feuille de route claire pour le développement et le marketing, et plusieurs listes à annoncer dans les mois à venir, les investisseurs peuvent être satisfaits de Happycoin, mais qu’en est-il de la tokenomy?

Offre totale de jetons HAPPY de 100000000000000 dont 30% initial brûlé 5% de l’offre initiale de jetons réservés 2,5% brûlés à la demande de la communauté 2,5% appartient à tous les portefeuilles de bienfaisance, avec des dons faits chaque vendredi Taxe de 10% appliquée à chaque transaction 5% ajouté à la liquidité 5% redistribués proportionnellement aux détenteurs de jetons.

Le projet affirme également qu’il prend la sécurité au sérieux, avec des audits réguliers prévus pour donner aux détenteurs de jetons la tranquillité d’esprit.

Devriez-vous acheter Happycoin?

Si vous souhaitez investir dans un projet cryptographique mettant l’accent sur la sensibilisation à la santé mentale et le bien-être général, cela semble être une bonne option. Cependant, ce sont les premiers jours du projet, donc l’investissement comporte un élément de risque. Si vous voulez vous impliquer, assurez-vous de ne pas dépenser d’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Prédiction de prix Happycoin

Il est difficile de fournir un objectif de prix Happycoin solide car il reste encore de nombreuses inconnues et il reste à voir dans quelle direction l’équipe de développement prend le projet. Cependant, étant donné leur prix nominal actuel, les jetons HAPPY pourraient être un billet de loterie qui vaut la peine d’être acheté. surtout si vous voulez le faire avec un sourire sur votre visage.

Si vous recherchez les dernières informations sur Happycoin et d’autres projets altcoin, consultez nos nombreuses nouvelles sur la crypto.

