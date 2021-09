Où acheter HBTC Captain Token (HBC) :

Après une forte baisse entre juillet et le 27 septembre, le prix du HBTC Captain Token a recommencé à augmenter. Au cours des dernières 24 heures, le prix de HBC a augmenté de 55%.

HBTC Captain Token (HBC)

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter des jetons de capitaine HBTC (HBC)

Vous souhaitez profiter de la tendance haussière actuelle du HBTC Captain Token, mais vous vous demandez comment et où acheter la pièce en ligne ? Eh bien, vous n’avez plus à vous inquiéter. Vous êtes au bon endroit !

Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le nombre de jetons HBC que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des jetons HBC en ligne :

Qu’est-ce que le jeton de capitaine HBTC (HBC) ?

HBTC Captain Token (HBC) est la crypto-monnaie native de la blockchain Bluehelix.

Pour ceux qui entendent parler de cette blockchain, il s’agit d’une chaîne publique décentralisée conçue pour construire une infrastructure financière blockchain et piloter le développement d’applications industrielles. Il a été développé par le groupe Bluehelix, qui est également responsable des solutions Bluehelix Cloud SaaS et en marque blanche, et du BHEX Exchange, qui ferme malheureusement en octobre en raison d’exigences réglementaires.

Le jeton HBC est utilisé comme jeton de gouvernance pour la blockchain Bluehelix via une organisation autonome décentralisée (DAO).

Devriez-vous acheter le token HBC aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie tendance qui pourrait bien fonctionner si elle suivait la tendance haussière actuelle alors qu’elle récupère ses sommets précédents, alors le jeton HBC est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix du jeton HBTC Captain

Le prix du HBTC Captain Token devrait poursuivre sa tendance haussière alors qu’il tentait de revenir à son sommet historique actuel de 33,90 $.

Couverture des médias sociaux du capitaine HBTC Token

Distribution des récompenses de l’événement « Partager les publications de la mi-automne BHEX et échanger pour partager 6 500 $ » Chers utilisateurs

L’événement «Partager les publications de la mi-automne et échanger pour partager 6 500 $» s’est officiellement terminé. Les récompenses ont été créditées sur tous les comptes des gagnants. Voir les détails : https://t.co/xx6iKzsSuI pic.twitter.com/SORxqfALIB – Officiel BHEX (@BHEXOfficiel) 26 septembre 2021

Arrêt définitif de BHEX global Chers utilisateurs de BHEX : En réponse aux exigences réglementaires mondiales, BHEX global fermera définitivement ses services à partir de ce jour. veuillez consulter le processus de compensation : https://t.co/Tr4BeQD7AZ Merci pour le soutien constant de BHEX, bonne chance ! pic.twitter.com/QdcrToXbbH – Officiel BHEX (@BHEXOfficiel) 26 septembre 2021

