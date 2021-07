Où acheter Hegic Coin après son augmentation de prix de 100%

Cette page explique tout ce que vous devez savoir sur Hegic (HEGIC), l’une des crypto-monnaies les plus populaires de cette semaine. Le prix des jetons HEGIC a augmenté de 75 % pour atteindre 0,099 $ aujourd’hui, et le volume des transactions a augmenté de 50 millions de dollars.

Lisez cette page pour découvrir ce qu’est Hegic et comment cela fonctionne, quelles sont vos perspectives d’avenir en tant qu’investissement et quelles sont nos prévisions de prix HEGIC pour 2021 et au-delà.

Avant d’entrer dans tout cela, si vous souhaitez investir dans Hegic dès maintenant, vous devez acheter des pièces Hegic. Notre équipe d’analystes a résumé vos meilleures options ci-dessous ; Faites défiler vers le bas pour voir les meilleurs endroits pour acheter, vendre et échanger des jetons Hegic au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des pièces HEGIC en ligne

Pour acheter Hegic crypto en ligne, cliquez sur l’un des liens ci-dessous et terminez votre inscription en renseignant les informations de base. Ensuite, financez votre compte et achetez le nombre de jetons HEGIC que vous souhaitez conserver.

Voici les deux meilleures plateformes pour acheter de la crypto HEGIC en ce moment :

Qu’est-ce que Hegic (HEGIC) ?

Hegic est un projet de crypto-monnaie et HEGIC est son jeton natif.

Plus précisément, il s’agit d’un protocole de négociation d’options en chaîne qui fonctionne sur Ethereum et fonctionne à la fois avec des contrats de couverture et des pools de liquidité. Pour ceux d’entre vous qui ne le savent pas encore, les contrats de couverture sont comme des options et donnent au détenteur ou à l’acheteur le droit d’acheter ou de vendre un actif à un prix déterminé (exercice), en plus d’imposer une obligation au souscripteur ou au vendeur de acheter ou vendre un actif dans une période de temps spécifiée.

Les contrats de couverture sont sans confiance, résistants à la censure et non dépositaires, et sont sécurisés par des liquidités verrouillées en eux et par la machine virtuelle Ethereum (EVM), qui exécute le code automatiquement.

Les jetons HEGIC sont le jeton utilitaire de la plate-forme Hegic et sont utilisés pour la répartition de 100% des frais de règlement entre tous les détenteurs de jetons. Les porteurs ont également le droit de participer à la gouvernance de la plateforme et de bénéficier en plus d’une remise de 30% lors de l’achat de contrats sur Hegic.

Devriez-vous acheter des pièces HEGIC aujourd’hui ?

Si vous souhaitez obtenir une remise sur l’achat de contrats d’options sur la plateforme Hegic, ou si vous souhaitez simplement spéculer sur le succès futur de la plateforme, acheter et conserver des pièces HEGIC à long terme pourrait être une bonne décision.

Cependant, les crypto-monnaies sont volatiles, et cela est particulièrement vrai pour les altcoins émergents. Assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable avant d’investir une partie de votre capital et évitez toujours d’utiliser de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Prévisions de prix HEGIC 2021

Notre prévision de prix Hegic est la suivante : 0,144 $ cette année, 0,164 $ d’ici 2022 et jusqu’à 0,33 $ dans 5 ans.

$ Couverture des médias sociaux HEGIC

Pour les dernières nouvelles sur HEGIC et d’autres crypto-monnaies à la mode, visitez le site Web d’Invezz.

