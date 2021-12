Où acheter Helium Token (HNT) et profiter du Bull Run actuel

Le récent retracement de l’hélium (HNT) a atteint son point le plus bas le 13 décembre et depuis lors, le jeton a connu une très forte progression haussière.

L’hélium a augmenté de plus de 30 % au cours des sept derniers jours et le bond d’aujourd’hui n’est que la poursuite de la tendance haussière.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui souhaitent investir dans Helium Coin (HNT), Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Meilleurs endroits pour acheter de l’hélium (HNT)

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.

Qu’est-ce que l’hélium (HNT) ?

L’hélium (HNT) est le jeton natif du réseau Hélium.

En termes simples, le réseau Helium est un réseau décentralisé alimenté par blockchain développé pour les appareils de l’Internet des objets (IoT).

Le réseau d’hélium permet aux appareils IoT de communiquer entre eux en envoyant et en recevant des données via les nœuds du réseau central d’hélium. Les notes se présentent sous la forme de Hotspots, qui sont une combinaison de passerelles sans fil et de dispositifs d’extraction de blockchain.

Les utilisateurs qui exploitent des nœuds peuvent gagner des jetons HNT pour le minage (vérification de la transaction).

Faut-il acheter la pièce HNT aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie qui a une forte dynamique haussière, alors le jeton HNT offre une excellente opportunité d’investissement.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision du prix de l’hélium

Bien que les prix des crypto-monnaies soient difficiles à prévoir en raison de la volatilité du marché, les analystes pensent que le jeton HNT poursuivra son Bull Run actuel et clôturera peut-être l’année au-dessus de 40 $.

$ HNT Couverture des médias sociaux

