Où acheter JOE coin : un jeton de gouvernance DEX dont le prix a augmenté de 48% en 24 heures

La pièce JOE est sur un rallye haussier monstrueux depuis le 15 septembre attirant l’attention de la plupart des investisseurs et commerçants de crypto-monnaie.

Suite à l’enthousiasme suscité par ce jeton, Invezz a créé un court article pour aider les traders et les investisseurs de crypto-monnaie à comprendre ce qu’est le jeton JOE et à trouver le meilleur endroit pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter le jeton JOE

Vous cherchez à profiter de la tendance à la hausse des pièces JOE, mais vous vous demandez comment et où acheter la pièce en ligne ? Eh bien, vous n’avez plus à vous inquiéter. Vous êtes au bon endroit !

Tout ce que vous avez à faire est de trouver un échange digne de confiance, d’ouvrir un compte de trading et de déposer des fonds (fiat ou crypto, selon le moyen autorisé) pour acheter le montant de jetons JOE que vous souhaitez.

Selon notre équipe de professionnels, voici quelques-unes des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter des pièces JOE en ligne :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

Compétence

Skilling est un courtier CFD et Forex réglementé qui permet aux investisseurs d’accéder à plus de 800 instruments financiers, dont 10 CFD de crypto-monnaie populaires avec des prix compétitifs et un temps d’exécution rapide. Skilling propose une sélection de plateformes de trading, y compris le propre Skilling Trader du courtier et les plateformes populaires et renommées cTrader et MetaTrader 4, qui peuvent répondre aux besoins des clients avec différents niveaux d’expérience.

Inscrivez-vous instantanément à Skilling

Qu’est-ce que le jeton JOE ?

JOE est le jeton gouvernemental de la plateforme Trader Joe.

Trader Joe est une plateforme de trading décentralisée construite sur le réseau blockchain Avalanche. Il permet aux utilisateurs de s’engager dans le commerce, en fournissant des liquidités à des groupes de liquidité, d’agriculture de rendement, de participation, de prêts et de vote de gouvernance.

En plus d’échanger des pièces JOE sur des échanges cryptographiques et de contribuer à la gouvernance de la plate-forme Trader Joe, les détenteurs gagnent également des récompenses grâce à la part des revenus de l’échange Trader Joe.

Dois-je acheter la pièce JOE aujourd’hui ?

Suite à la tendance haussière actuelle, la pièce JOE pourrait être un bon bot d’investissement pour mentionner les récompenses Trader Joe auxquelles vous aurez droit en tant que détenteur de jetons.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix JOE

Bien que Trader Joe soit un entrant relativement nouveau dans le domaine des échanges décentralisés (DEX), il existe une forte demande pour les plateformes de financement décentralisé (DeFi) qui incluent DEX comme Trader Joe. En raison de la forte demande, le prix de la pièce JOE devrait poursuivre sa tendance haussière actuelle.

$ JOE Couverture des médias sociaux

Annonce du banquier Joe💰 Aujourd’hui, nous sommes heureux de partager les détails de notre prochaine version de produit : les prêts et le trading à effet de levier. Quand : Fin août. Lire le livre blanc : https://t.co/xuC1A7c9BR pic.twitter.com/njwMJOM8xm – Trader Joe 🔺 (@traderjoe_xyz) 12 août 2021

Eh bien, cela a dégénéré rapidement. Nouvel ATH donc cadeau jusqu’à 300$. Entrez sur le tweet lié. Bonne chance, anon. https://t.co/rgAnMIAbbY pic.twitter.com/8l7FvylkQL – Trader Joe 🔺 (@traderjoe_xyz) 16 septembre 2021

Le poste Où acheter la pièce JOE : Un jeton de gouvernance DEX dont le prix a augmenté de 48% en 24 heures est apparu en premier sur Invezz.