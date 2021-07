Où acheter Kabosu après la hausse de la crypto-monnaie

Au cours des dernières 24 heures, l’un des plus grands gagnants du marché des crypto-monnaies est Kabosu (KABOSU). Cet article vous dit tout ce que vous devez savoir sur la pièce Kabosu, y compris ce que c’est, où l’acheter et quelles sont nos prévisions de prix.

Pour ceux d’entre vous qui souhaitent investir immédiatement dans la crypto Kabosu, faites défiler jusqu’au paragraphe ci-dessous pour voir notre liste des meilleurs endroits pour acheter et vendre des pièces Kabosu au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des tokens KABOSU en ligne

Si vous souhaitez acheter des jetons Kaobsu rapidement et facilement, choisissez un courtier en crypto-monnaie, enregistrez-vous, déposez des fonds et achetez des pièces. Alors que certains investisseurs crypto aiment utiliser des échanges décentralisés (DEX), nous pensons que les courtiers crypto offrent une excellente combinaison de frais bas et de fiabilité, ce qui en fait la meilleure option pour la plupart des investisseurs et des commerçants.

Voici notre liste des deux meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger des pièces KABOSU aujourd’hui :

Qu’est-ce que le jeton Kabosu ?

Il s’agit d’un jeton caritatif axé sur la communauté qui récompense les détenteurs avec une redistribution du jeton de 5 % et verrouille automatiquement 5 % de chaque transaction dans le pool de liquidités.

Kabosu (japonais : か ぼ す) est le nom d’une femme Shiba Inu, et elle était le visage original de la photo de mème en ligne populaire, Doge. Son influence a été de grande envergure, ce qui lui a valu la marque ultérieure de projets de crypto-monnaie « meme coin » tels que Dogecoin et Shiba Inu coin.

Le chien est né le 2 novembre 2005 dans une usine à chiots de race japonaise. Cependant, après la fermeture de l’usine, Kabosu s’est retrouvé bloqué dans un refuge pour animaux. Plus tard, Atsuko Sato a sauvé le célèbre chien en 2008, la nommant Kabosu en raison de son visage rond, rappelant un fruit dodu du même nom.

L’objectif principal de la plate-forme Kabosu et du jeton natif KABOSU qui l’alimente est d’empêcher l’abandon des chiens de toutes races. Des dons réguliers seront versés à des associations caritatives pour chiens choisies par la communauté, et cette initiative caritative a déjà attiré de nombreux investisseurs en crypto amoureux des chiens vers l’actif.

Dois-je acheter des crypto-monnaies KABOSU ?

Si vous avez une affinité pour les chiens, ou si vous pensez simplement que le prix de la pièce augmentera grâce à vos références caritatives, acheter maintenant avant l’accumulation future des prix pourrait être une décision intelligente.

Cependant, la valeur fondamentale du jeton KABOSU est discutable, et la volatilité normalement associée aux devises meme et aux crypto-monnaies en général peut être loin d’être idéale pour certains investisseurs.

Si vous recherchez une opportunité d’investissement à haut risque et à haut rendement, KABOSU pourrait avoir beaucoup à offrir. Cependant, si vous souhaitez donner la priorité à la stabilité et à la prévisibilité, vous feriez mieux de chercher ailleurs.

La pièce Kabosu me rendra-t-elle riche ?

C’est peu probable, mais pas impossible, étant donné les incroyables réussites que nous avons vues dans la crypto cette année seulement.

Prévision de prix Kabosu 2021

Nous prévoyons une dynamique soutenue pour ramener le prix de la pièce KABOSU à son plus haut historique de 0,00000007 $. La prochaine étape logique consiste à casser la résistance à 0,00000003 $, ce qui pourrait bien se produire dans les semaines à venir si la nouvelle ou le sentiment déclenche un moment catalyseur.

$ KABOSU couverture des médias sociaux

