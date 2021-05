Où acheter Karen Coin alors que la dernière pièce de monnaie meme décolle

La plupart des gens ont vu le mème de Karen à un moment donné, tandis que beaucoup d’autres connaissent Karen personnellement. Pour ceux qui ne sont pas à jour avec la culture des mèmes Internet, Karen fait référence à une femme d’âge moyen stéréotypée qui «demande à parler au manager».

Qu’est-ce que cela a à voir avec les crypto-monnaies? C’est simple: il existe une nouvelle pièce de crypto-monnaie appelée Karen Coin. Bien qu’il soit basé sur l’un des mèmes les plus populaires de mémoire récente, le prix de Karen Coin pourrait monter en flèche et récompenser les investisseurs, comme ce fut le cas avec Dogecoin.

Si vous souhaitez en savoir plus sur Karen Coin et comprendre comment acheter Karen Coin, ce guide est pour vous.

Comment et où acheter Karen Coin

Karen Coin est une nouvelle crypto-monnaie avec laquelle beaucoup de gens ne sont pas complètement familiers. Mais cela ne signifie pas que l’achat de Karen Coin maintenant devrait être une tâche difficile. Heureusement, l’industrie des courtiers en crypto-monnaie s’est développée à un rythme très rapide ces dernières années, et les investisseurs peuvent profiter de frais ultra-bas et acheter toutes sortes de crypto-monnaies.

L’achat de Karen Coin ne fait pas exception et notre équipe d’experts financiers peut recommander deux plates-formes pour acheter Karen Coin maintenant.

1. eToro

L’un des courtiers de crypto-monnaie les plus populaires en 2021 est eToro. La société fintech a peut-être commencé comme courtier régulier au début des années 2000, mais elle a acquis la réputation de garder une longueur d’avance sur ses pairs et d’ajouter de nouvelles fonctionnalités pour satisfaire ses clients.

Ce fut le cas lorsque eToro s’est développé dans le commerce de crypto-monnaie au début des années 2010. EToro compte d’innombrables clients crypto satisfaits qui utilisent la plate-forme depuis plusieurs années. En tant que tel, acheter Karen Coin sur eToro est une option sûre et hautement recommandée.

Cliquez sur le lien ci-dessous pour acheter Karen Coin sur eToro maintenant:

2. Binance

Binance est un service d’échange de crypto-monnaie à crypto-monnaie qui permet d’échanger facilement plus de 100 devises. Cela signifie que Binance permet uniquement aux utilisateurs de déposer et de retirer des crypto-monnaies au lieu de devises courantes telles que le dollar américain, l’euro ou la livre sterling.

Binance se classe en fait comme le plus grand échange de crypto-monnaie en termes de volume de négociation quotidien et les investisseurs apprécient le site Web simpliste qui le rend très facile à négocier.

Binance a sa propre crypto-monnaie appelée BNB qui alimente l’écosystème. Vous pouvez utiliser BNB pour acheter Karen Coin. Pour commencer à acheter Karen Coin sur Binance maintenant, cliquez sur le lien ci-dessous:

Qu’est-ce que Karen Coin exactement?

Le site Web de Karen Coin se décrit comme “l’une des crypto-monnaies à la croissance la plus rapide” dans le but de transformer l’un des mèmes les plus célèbres en “l’une des crypto-monnaies les plus propres, les plus transparentes et basées sur la communauté au monde”.

L’offre initiale de Karen Coin est de 1 000 000 000 000 000 (50% de consommation initiale) alors que toutes les transactions sont soumises à une taxe de 8%. La moitié de la commission est distribuée aux actionnaires et l’autre moitié est ajoutée au pool de liquidité. Le pool de liquidité est bloqué en permanence et n’est accessible à personne.

Le site Web de Karen Coin affiche également une feuille de route avec quelques points clés résumés ci-dessous.

Q2: “ Tout le monde veut Karen ” Forte pièce de monnaie Karen comme jeton de défi national commençant le segment éducatif “ Comment faire avec Karen ” Q3: “ Hold and Stabilize ” Initier des dons communautaires pour lever des fonds pour des échanges supplémentaires Terminer le développement d’un échange NFT. : «Karen devient galactique» Démarrez l’échange de pièces Karen Construisez une «blockchain de pièces karen» pour résoudre les problèmes du monde réel.

Le prix de Karen Coin augmentera-t-il?

La capitalisation boursière actuelle de Karen Coin est de 6 millions de dollars et chaque Karen Coin (KAREN / BNB) se négocie à 0,0000000125744 de dollars. Le prix ultra-bas de Karen Coin par défaut plaira à de nombreux traders de crypto-monnaie qui cherchent à s’impliquer dans quelque chose de nouveau et d’amusant.

Et c’est exactement ce que Karen Coin est en ce moment. Cela ne doit pas être pris au sérieux, il n’y a donc aucune garantie que le prix de Karen Coin augmentera.

Mais c’était exactement la même logique appliquée à Dogecoin lorsqu’il se négociait à une fraction de centime. En fait, certains des investisseurs qui ont déjà acheté Karen Coin pourraient déjà réaliser un profit de 300%.

Les réseaux sociaux réagissent