Où acheter Kishu Inu: 6 façons de mettre la main sur le Red-Hot KISHU Crypto maintenant

En termes d’image de marque, Kishu Inu (CCC :KISHU-USD) est le meilleur des Dogecoin (CCC :DOGE-USD) les retombées. Le jeton a son image de marque étoffée. Kishu fait la promotion d’un bon merch sans ironie, et il déploie maintenant certains de ses influenceurs, des célébrités qui représentent la marque Kishu. Alors que le jeton continue de susciter l’intérêt, de nombreux investisseurs demandent maintenant où acheter Kishu Inu.

Source : Shutterstock

La feuille de route du jeton d’agriculture de rendement est relativement simple : développez des détenteurs, développez des abonnés, puis lancez des prix et des produits mignons pour ces détenteurs et abonnés.

Les développeurs ont déjà étoffé et réussi la plupart des points à l’ordre du jour.

Il reste trois choses que la crypto n’a pas encore accomplies : lancer son marché NFT, lancer sa boutique de produits dérivés et créer ses partenariats de sensibilisation des influenceurs. Mais, via Twitter, les développeurs présentent le produit qui arrivera bientôt et annoncent deux de ses nouveaux partenariats avec des influenceurs.

Les stars du football brésilien Ronaldinho et Marcelo sont les premiers représentants de KISHU, et ce sont de gros frappeurs pour les fans de football. Il semble donc que l’équipe se prépare à cocher deux autres éléments.

Les investisseurs se demandent où acheter Kishu Inu après des gains de 70%

Avec ces nouvelles révélations amusantes de l’équipe Kishu, la valeur du jeton KISHU prend son envol. Encore bien en deçà d’un cent, la monnaie numérique gagne plus de 70 % aujourd’hui à elle seule, apportant des gains importants à ses détenteurs.

Il est difficile de voir le phénomène crypto amusant de Kishu et de regarder ces augmentations de valeur sans se demander comment vous pouvez acheter vous-même.

Heureusement, il y a beaucoup d’options. Uniswap (CCC :UNI-USD) et Gate.io sont les plus grands échanges pour l’achat du jeton KISHU. cependant, OKex, 1 POUCE (CCC :1POUCE-USD), Poloniex, et Un gros sont tous des échanges plus petits à travers lesquels vous pouvez adopter un Kishu.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.