Où acheter Klaytn ? KLAY augmente de 8%, les yeux éclatent ⋆ Crypto nouveaux médias

Klaytn a été développé par la même société qui est à l’origine de Kakao, la plate-forme de messagerie utilisée par des millions de personnes à travers le monde

KLAY est le jeton natif du réseau Klaytn, une blockchain hybride qui cherche à offrir le meilleur des deux mondes : combiner les meilleures fonctionnalités des mécanismes de consensus Proof of Work et Proof of Stake. Ground X, la société qui a lancé Klaytn, est la même société derrière Kakao, la populaire application de messagerie asiatique. KLAY a augmenté de 8% au cours des dernières 24 heures et pourrait maintenant être sur une course haussière.

Comment et où acheter Klaytn au Royaume-Uni et ailleurs

Pour acheter le jeton, vous devrez vous inscrire et vérifier un compte sur une plateforme de courtier/d’échange. Recherchez et découvrez si le site est réglementé ou non. Il est risqué de traiter avec des plateformes DEX non réglementées car vos fonds ne seront pas en sécurité en cas d’incident.

Ci-dessous, nous avons sélectionné deux des meilleures plateformes sur lesquelles vous pouvez échanger facilement.

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde offrant certains des taux de commission et de frais les plus bas du secteur. Ses fonctionnalités de copy trading social en font un excellent choix pour ceux qui débutent.



Achetez KLAY avec eToro aujourd’hui

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.



Achetez KLAY avec Binance aujourd’hui

Qu’est-ce que Klaytn ?

Klaytn a été lancé afin de fournir un réseau blockchain simple et facile à utiliser qui pourrait profiter aux acteurs de la vente au détail, aux personnes qui souhaitent lancer des jetons mais qui ont peu ou pas de connaissance des blockchains. Même les utilisateurs amateurs peuvent lancer un jeton sur le réseau Klaytn avec une relative facilité. L’entreprise a les poches profondes et n’hésite pas à financer des initiatives de recherche et de développement pour construire un meilleur système de blockchain.

Cela pourrait expliquer sa popularité auprès des utilisateurs et pourquoi il se rallie. Le jeton se négociait à 1,89 $ au moment de la rédaction.

Dois-je acheter KLAY aujourd’hui ?

Le graphique journalier ci-dessous montre que KLAY peut être prêt pour une course haussière et que le prix pourrait facilement augmenter de 10 à 20 % si l’intérêt des investisseurs persiste. Il s’agit d’un réseau hybride qui cherche à éliminer les goulots d’étranglement des systèmes de preuve de travail et de preuve de participation et offre une barrière à l’entrée plus faible.

Klaytn prend en charge les contrats Solidity, a des frais d’essence bas et peut traiter 4 000 transactions par seconde. Le prix du jeton KLAY a grimpé au-dessus de 1 $ en peu de temps. Klaytn s’engage à améliorer continuellement sa blockchain et 12% des frais générés par la plate-forme servent à financer la recherche via la réserve d’amélioration de Klaytn.

Graphique journalier de Klaytn. Source : CoinMarketCap

Les premiers investisseurs pourraient être largement récompensés si la tendance se poursuit. Dans un marché haussier, la tendance est votre meilleur ami.

Cet article est uniquement informatif – aucun de ses contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.