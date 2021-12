Où acheter la baisse actuelle de la devise Solana (SOL)

Après une splendide course haussière en novembre, la pièce Solana (SOL) a décidé de faire une pause et est actuellement en retrait. Cependant, les analystes ne s’attendent pas à ce que le recul se poursuive trop longtemps, même si la pièce a perdu plus de 50 $ jusqu’à présent.

Par conséquent, la baisse actuelle des prix de Solana crée une excellente opportunité pour tout investisseur qui souhaite en tirer profit à long terme.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à conserver la pièce SOL, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter du SOL

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants comme pour les professionnels.

Investissez dans SOL avec eToro maintenant ! Avertissement

Binance

Binance a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2017 et est maintenant l’un des, sinon les plus grands échanges de crypto-monnaie sur le marché.

Investissez dans SOL avec Binance maintenant !

Qu’est-ce que Solana (SOL) ?

Solana (SOL) est le jeton natif du protocole Solana.

Le protocole Solana est un projet de blockchain open source qui s’appuie sur la nature sans autorisation de la technologie blockchain pour fournir aux développeurs d’applications décentralisées (DApp) une plate-forme pour créer des solutions financières décentralisées (DeFi).

Il offre une évolutivité améliorée par rapport à Ethereum car il utilise les mécanismes de consensus Proof of History (PoH) et Proof of Stake (PoS).

Devriez-vous acheter la pièce SOL aujourd’hui ?

Étant donné que les analystes prédisent que le recul actuel du prix de Solana est de courte durée, vous pouvez acheter la pièce SOL et attendre que le recul se corrige.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix Solana

Début novembre, les analystes s’attendaient à ce que le prix du SOL continue d’augmenter et établisse un nouveau record historique au-dessus de 240 $ avant la fin de l’année.

Cependant, à la suite du recul actuel, les analystes ont abaissé leur objectif de prix et s’attendent à ce que la pièce termine l’année au-dessus de 190 $.

Couverture des médias sociaux $ SOL

^ COIN SOLAIRE AIRDROP SOLANA ^ Comment réclamer l’Airdrop ?

✅Suivez-nous sur Twitter : https://t.co/zrbH2FJM1o

✅Retweetez notre tweet épinglé et identifiez 5 amis avec le hashtag (#Giveaway #Airdrop #SolanaAirdrops #Solana) https://t.co/B6s3agDQ5n Les participants sont limités à 10 000 personnes pic.twitter.com/dxyXs7e6Wm – Pièce solaire (@SolSolar_Coin) 22 décembre 2021

Si vos pièces sont au même prix qu’en février, alors que Solana a augmenté de 90 fois et que la moyenne du marché est d’au moins 3 fois, alors êtes-vous vraiment un investisseur ou êtes-vous simplement en train de pratiquer pieusement dans un certain culte Internet de niche – Cobie (@cobie) 22 décembre 2021

