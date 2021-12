Où acheter la chute de la devise AMP | Invezz

La pièce AMP est connue pour traverser d’énormes fluctuations de marché, ce qui en fait une pièce idéale pour les traders à court terme. Le ralentissement actuel du marché crée donc une excellente opportunité pour les investisseurs qui cherchent à capitaliser sur le prochain mouvement haussier.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à conserver des pièces AMP, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter de l’AMP

Marchés FP

FP Markets combine les métaux, la connectivité des indices et la vitesse d’exécution primée avec une liquidité de qualité institutionnelle pour fournir aux traders des spreads toujours plus serrés et des conditions de trading inégalées. FP Markets propose des CFD sur le Forex, les actions, les matières premières, les crypto-monnaies, les contrats à terme et les indices, le tout à partir d’un seul compte.

Quelle est la devise AMP ?

La pièce AMP est le jeton natif de la blockchain Amp.

Amp blockchain offre une plate-forme polyvalente qui permet aux utilisateurs de garantir les transactions à l’aide du jeton AMP.

Amp utilise un système de gestionnaires de garanties et de partitions de garanties pour fournir des garanties. Les partitions collatérales sont conçues pour garantir tout montant d’actif qui est directement vérifiable sur la blockchain Ethereum.

Les gestionnaires de garanties, quant à eux, sont des contrats intelligents qui peuvent verrouiller, libérer et rediriger les garanties sur les partitions selon les besoins pour prendre en charge les processus de transfert de valeur.

Dois-je acheter la pièce AMP aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie dans une course de taureaux monstre, la pièce AMP est une excellente option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix AMP

Diverses activités, telles que la récente cotation sur Binance, ont affecté le récent mouvement des prix AMP.

Après la cotation de Binance, les investisseurs s’attendaient à ce que la pièce maintienne une tendance haussière et atteigne éventuellement 0,1 $ d’ici la fin de l’année. Cependant, suite à la baisse actuelle, la devise devrait d’abord essayer de corriger la baisse avant la fin de l’année avant d’atteindre le niveau de 0,1 $ au début de l’année prochaine.

$ AMP Couverture des médias sociaux

Si vous êtes un investisseur à long terme, $ AMP semble bon. Si vous achetez pour les fondamentaux, le $ AMP semble bon. Si vous êtes un analyste technique, $ AMP a l’air bien. Si vous êtes un swing trader, $ AMP a l’air bien. – American Bankster (@mericanBankster) 30 novembre 2021

