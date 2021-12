Où acheter la collection Ivy Park x Adidas Halls of Ivy de Beyoncé

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !.

ET! acheteurs, ceignez vos reins. BeyoncéLa collection « Halls of Ivy » d’Adidas x Ivy Park est sur le point de sortir !

À partir de 11 h 00 HNP / 14 h 00 HNE, vous pouvez accéder aux Halls of Ivy et acheter la collection très attendue sur adidas.com pendant 24 heures. Si vous avez de la chance aujourd’hui et que vous n’êtes pas en mesure de marquer les tailles ou les styles que vous voulez, n’ayez crainte ! Vous pouvez acheter la collection chez certains détaillants mondiaux dès demain.

Au cas où la baisse d’aujourd’hui serait une nouvelle pour vous, voici ce à quoi vous pouvez vous attendre de la cinquième collection collaborative d’Ivy Park avec Adidas. « Halls of Ivy » propose 89 styles de vêtements, quatre styles de chaussures et 11 styles d’accessoires dans les tailles XXXS-4XL / 1X-4X avec des prix allant de 45 $ à 600 $.

De plus, vous pouvez aider vos tout-petits à avoir l’air frais pour leur retour des vacances d’hiver avec les 34 styles de vêtements et un style de chaussures Ultra Boost proposés dans la collection inspirée de l’académie.