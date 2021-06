Où acheter la crypto AMP ? Utilisez ces 7 échanges

Les investisseurs recherchent des applications réelles pour leurs crypto-monnaies ; s’il est amusant de voir les prix monter et descendre, il est encore plus amusant d’utiliser la classe de monnaie numérique en échangeant des pièces et des jetons contre des biens tangibles. Bien qu’il n’y ait pas encore beaucoup de support pour cette application de monnaie numérique, de nombreuses entreprises créent des solutions de contournement pour aider les consommateurs à dépenser leur crypto où ils le souhaitent. Ampli (CCC :AMP-USD) est un jeton utilisé dans le seul but de ces transactions. En tant que tel, de nombreux investisseurs se demandent où acheter la crypto AMP.

Flexa est l’une des plus grandes entreprises essayant d’intégrer de manière transparente la monnaie numérique dans les transactions du monde réel.

La société dispose d’une multitude d’applications grâce auxquelles les utilisateurs peuvent stocker et échanger leurs devises fiduciaires, qu’il s’agisse d’une monnaie nationale ou numérique. Grâce à deux de ces applications — SPEDN et Gemini Pay, développées en partenariat avec les Twins Winklevoss Échange Gémeaux – les utilisateurs peuvent réellement dépenser leur crypto-monnaie chez les détaillants.

Où acheter la crypto AMP

C’est à travers ces applications de plus en plus populaires que réside la demande d’AMP. AMP est le jeton collatéral de Flexa. Le token est une sorte de monnaie intermédiaire, sécurisant la valeur d’un échange entre fiats. À mesure que la popularité des applications Flexa augmente, la demande d’AMP augmente également. C’est pour cette raison que les investisseurs cherchent à compléter leurs portefeuilles avec AMP.

Si vous recherchez des échanges pour acheter vos propres jetons Amp, vous n’avez pas besoin de chercher très loin. La crypto vient de commencer à se négocier sur Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) une option d’échange très populaire aux États-Unis Bien sûr, avec le partenariat Gemini, on peut également y acheter son AMP. En dehors des principaux échanges, il existe encore de nombreuses options. Uniswap (CCC :UNI-USD), 1 pouce (CCC :1POUCE-USD), Gate.io, Bittrex, et Poloniex tous prennent également en charge AMP, et il existe des dizaines d’autres échanges beaucoup plus petits portant le jeton.

