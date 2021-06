Où acheter la crypto DragonVein: la pièce DVC augmente de 200%

Cet article explore la proposition d’investissement présentée par DragonVein (DVC), un projet de crypto-monnaie relativement nouveau dont la valeur monte actuellement en flèche.

La hausse rapide du prix de DragonVein a entraîné un intérêt accru des investisseurs et une augmentation du volume des transactions, jusqu’à près de 20 millions de dollars aujourd’hui. Nous avons donc pensé qu’il serait utile d’expliquer les éléments clés que vous devez savoir avant d’investir dans la pièce DraginVein, y compris ce que c’est, comment cela fonctionne et quelle est notre prévision de prix DVC.

Pour commencer, découvrons quel est le meilleur endroit pour acheter des pièces DragonVein en ce moment.

Où acheter de la crypto DVC en ligne

Vous pouvez facilement acheter des pièces DVC et de nombreuses autres crypto-monnaies via un courtier en crypto-monnaie en ligne fiable et peu coûteux. Alors que certains investisseurs en crypto choisissent d’acheter leurs pièces via un échange décentralisé (DEX), nous pensons que les courtiers en crypto offrent une combinaison imbattable de frais bas, de réglementation protectrice et de variété d’actifs. Voici nos deux meilleurs choix :

Si vous avez encore besoin d’explications sur la façon d’acheter des crypto-monnaies DragonVein, consultez notre guide détaillé sur l’achat de Bitcoin et apprenez à investir dans des crypto-monnaies.

Qu’est-ce que la pièce DragonVein ?

DragonVein, anciennement connu sous le nom de DRAGONV TECH LTD, a été créé dans les îles Vierges britanniques en juin 2018. La blockchain DragonVein est conçue pour fournir des services de jeux en nuage et de streaming vidéo en tirant parti des dernières technologies 5G et blockchain. DVC est le token natif du projet.

DragonVein a collaboré avec XR (VR / AR), qui vise à être la première application significative de l’ère 5G. La blockchain DragonVein sera en mesure de fournir des services informatiques de pointe à haute vitesse et à faible latence pour les applications XR (VR / AR). L’ambition du projet est claire et l’équipe de développement de DragonVein a déclaré qu’elle prévoyait d’apporter DVC à l’échelle mondiale dans un avenir proche.

Le projet a également collaboré avec d’autres projets de cryptage impressionnants, tels que QuarkChain.

Dois-je acheter une pièce DVC ?

Vous devriez acheter la pièce DragonVein si vous croyez aux principes fondamentaux du projet et à l’histoire macro plus large de la 5G. La 5G est là pour rester, et cela devient de plus en plus clair compte tenu des énormes dépenses de construction d’infrastructures, tant au niveau privé que public, qui sont effectuées dans le monde entier.

Cependant, vous devez vous assurer que vous connaissez les risques. Le marché de la crypto-monnaie en général est une zone à haut risque, et pour les projets altcoin à petite capitalisation à un stade précoce, le risque augmente encore. Pour une petite partie spéculative de votre portefeuille, les jetons DVC ont du sens, même si vous devez vous méfier de vous fier à eux pour générer des rendements.

Prévision de prix DVC

Notre prévision de prix DragonVein est inestimable en ce moment. Le projet est trop tôt pour déterminer sa valeur fondamentale et évaluer avec précision son bilan et son modèle économique. Il y a tout simplement trop d’inconnues et de variables imprévisibles impliquées dans cette histoire pour le moment, et l’industrie 5G elle-même porte également un élément de controverse.

Cependant, dans l’ensemble, nous sommes optimistes quant à ce projet et apprécions la qualité de la technologie exposée.

Couverture des médias sociaux de la pièce $ DVC

Pour des mises à jour sur DragonVein et de nombreuses autres devises, lisez notre page d’actualités crypto pour les dernières informations.

