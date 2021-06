Où acheter la crypto HOPPY: la pièce HOP monte en flèche de 450%

in

Aujourd’hui, la pièce HOPPY (HOP) a pris de l’importance. Le projet de crypto-monnaie est le dernier mouvement altcoin pour attirer l’attention des investisseurs, avec une augmentation spectaculaire des prix et du volume des transactions au cours des dernières 24 heures.

Cet article explique ce qu’est le projet, comment il fonctionne et quelles sont vos perspectives d’investissement pour l’avenir.

Tout d’abord, faites défiler vers le bas pour découvrir les meilleurs endroits pour acheter des pièces HOPPY au Royaume-Uni et ailleurs.

Où acheter des pièces HOP en ligne

Si vous souhaitez investir dans la pièce HOPPY, ou toute autre crypto-monnaie, nous vous recommandons de vous inscrire auprès d’un courtier en crypto-monnaie en ligne. Ce sont des plateformes conviviales et réglementées qui permettent aux utilisateurs d’acheter et de vendre rapidement et facilement des crypto-monnaies comme HOP.

Alors que certaines personnes au sein de la communauté crypto préfèrent utiliser des échanges décentralisés (DEX), nous pensons que les courtiers crypto offrent la meilleure expérience pour la plupart des investisseurs et commerçants crypto. Voici nos deux meilleurs choix :

Qu’est-ce que la pièce HOPPY ?

Exécuté sur Binance Smart Chain et fondé en mai 2021, HOPPY est un projet de finance décentralisée (DeFi) et HOP est le jeton natif de la plateforme. Il s’agit du dernier d’une longue série de lancements de « jeton de charité » qui sont devenus fréquents cette année. Alors, qu’est-ce qui vous distingue de la foule ?

L’initiative caritative ciblée cette fois-ci est celle des organisations caritatives contre le changement climatique, une partie de chaque transaction étant reversée à des causes de crypto verte. L’objectif global de HOPPY est de rendre les actifs numériques plus durables en sensibilisant à la durabilité et au changement climatique.

C’est un problème qui s’est récemment accéléré après qu’Elon Musk est revenu sur sa décision d’autoriser l’utilisation de Bitcoin pour l’achat de véhicules électriques Tesla. Ainsi, avec une image de marque efficace et une feuille de route marketing solide, HOPPY pourrait être sur le point de tirer parti de sa récente croissance de 450%.

Dois-je acheter la crypto-monnaie HOPPY ?

Si vous êtes un investisseur vert ou si vous recherchez un projet à haut risque avec un potentiel de récompense exponentiel, investir dans des pièces HOP pourrait être la bonne décision.

Assurez-vous simplement d’être conscient des nombreux risques et de la volatilité potentielle qui accompagnent l’investissement dans un tel projet. Les régulateurs ne sont pas aussi présents que sur les marchés conventionnels, ce qui signifie qu’ils ne seront souvent pas en mesure d’organiser une intervention au cas où ils vous mettraient la poudre aux yeux.

La pièce HOP me rendra-t-elle riche ?

Bien que cela soit totalement improbable, ce n’est pas impossible. Les investisseurs ont peut-être dit la même chose à propos de Dogecoin il y a un an, et maintenant certains investisseurs sont millionnaires grâce à leur pari.

Prévision de prix HOPPY

Il est très difficile de fournir une prévision ou une projection de prix HOP pour tout autre projet de crypto-monnaie à un stade précoce. Le nombre de variables inconnues et imprévisibles est surprenant, et avec la volatilité imminente, il est très difficile de produire un chiffre précis.

Ce que nous savons, c’est que HOP est sorti de sa tendance baissière au cours des dernières 24 heures, avec une grande bougie verte pointue sur le graphique journalier contrastant avec le saignement constant des barres rouges des jours précédents.

Le prochain objectif de prix rationnel est de 0,000000045 $ si une divergence haussière est confirmée et que d’autres indicateurs techniques s’alignent. Sinon, un prix de 0,000000030 $ semble éminemment réalisable compte tenu de la forte dynamique de HOP.

Les réseaux sociaux réagissent au $ HOP

