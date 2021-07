Où acheter la crypto Metadium qui monte à nouveau

Cet article découvre et analyse l’un des projets de crypto-monnaie les plus discutés cette semaine : Metadium (META). Depuis que le prix META a culminé début avril, la pièce saigne lentement maintenant. Cependant, ces dernières semaines, il a rétabli sa forte tendance à la hausse des prix et certains spéculateurs suggèrent que ce n’est peut-être que le début de la pièce.

Donc, pour vous expliquer tout ce que vous devez savoir avant d’investir dans des jetons Metadium, cet article couvre les origines et le but du projet, ses perspectives d’investissement et fournit une prévision de prix. Pour commencer, faites défiler vers le bas pour découvrir les meilleurs endroits pour acheter des pièces META au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des pièces Metadium en ligne

Qu’est-ce que le métadium ?

Fondé début 2018, il se décrit comme “un écosystème identitaire construit sur une blockchain publique pour donner vie à la vision de l’identité souveraine”. En une phrase, c’est une solution d’identité totale qui vous redonne le contrôle de vos données.

Grâce à un système tokenomics soigneusement sélectionné et alimenté par le jeton META natif, Metadium fournit des services d’authentification des utilisateurs et de vérification des informations personnelles. En outre, il prend en charge la gestion de nombreux aspects numériques de l’identité d’un utilisateur via le service « Meta ID ».

Son application la plus connue est peut-être Keepin, qui connecte les fournisseurs de services et les utilisateurs finaux via le protocole Meta ID.

Dois-je acheter la pièce Metadium ?

Si vous aimez la technologie exposée, pensez que l’élan du marché amènera META au sommet de l’actualité ou achetez l’histoire de la macro d’identification publique blockchain, Metadium pourrait être un investissement solide.

Avant d’acheter des pièces META, assurez-vous de faire vos propres recherches et de vous familiariser avec l’équipe de développement du projet, la vision à long terme et le package technique proposé. Si vous avez effectué une vérification préalable complète et estimez que le prix du Metadium est favorable à un moment donné, acheter quelques pièces pour spéculer sur l’accumulation des prix pourrait être une bonne idée.

La pièce Metadium me rendra-t-elle riche ?

Bien que cela soit extrêmement improbable, tout est possible dans le monde des crypto-monnaies. Nous avons déjà vu des réussites notables en 20201 avec des actifs tels que Dogecoin, la devise Shiba Inu, etc., et il est impossible de prédire où le prochain gagnant exponentiel apparaîtra.

Prévision de prix META

Nous ne sommes pas en mesure de fournir une prévision précise du prix de Metadium pour le moment. Le grand nombre de variables, la volatilité du marché des crypto-monnaies et le manque de données solides sur les fondamentaux du projet se combinent pour rendre toute prévision de prix peu fiable.

Cependant, ce que nous pouvons dire, c’est que nous pensons que le projet est très prometteur, et nous ne serions pas surpris de le voir émerger comme un pionnier de l’altcoin dans les jours et semaines à venir.

