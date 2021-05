Où acheter la Nintendo Switch au meilleur prix en Espagne | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Nintendo Switch est l’une des consoles de jeux vidéo les plus vendues d’Amazon et reste l’une des plus recherchées au monde. Ici vous pouvez trouver les magasins qui les vendent.

Nintendo a toujours réussi à créer les meilleures consoles de jeux portables et avec Commutateur Nintendo Ils ont complètement réinventé le format de console portable que vous pouvez également connecter à votre téléviseur. Plus tard, avec le lancement de la Nintendo Switch, ils ont confirmé que le format portable avait une longue durée de vie devant lui.

Bien que la Nintendo Switch ait été lancée en 2017, elle reste toujours l’une des consoles les plus vendues au monde, même avec l’arrivée des consoles de nouvelle génération de Sony et Microsoft.

Aussi étrange que cela puisse paraître, cette console a fini par disparaître pendant l’emprisonnement, augmentant le prix du peu de stock qui restait. En raison du manque d’unités, il y a des gens qui ont réussi à recréer un commutateur en achetant des pièces séparément.

Au cas où vous vous poseriez la question où acheter une Nintendo Switch au meilleur prix et dans les plus brefs délais, ces magasins disposent de stocks et d’une expédition rapide.

Offres Nintendo Switch sur Amazon

Nintendo Switch néon pour 329 euros sur Amazon

Amazon a un stock de Nintendo Switch, bien que cela varie généralement en fonction de la période de l’année. Par exemple, en été, avec l’arrivée des vacances, ils les ont généralement listés, bien qu’ils marquent «en rupture de stock» à un prix inférieur.

Maintenant tu peux en avoir un Nintendo Switch néon pour 329 euros. Il s’agit de la dernière version avec une batterie améliorée et avec le Joy-Con en bleu et rouge. La version est également disponible pour 329 euros totalement en gris foncé.

Vous pouvez également obtenir l’édition limitée de Monster Hunter Rise, la version spéciale d’Animal Crossing ou aux couleurs de Mario.

Pour les fans de Switch lite avec écran de 5,5 pouces, il est maintenant disponible à l’achat pour 198 euros en bleu, jaune, turquoise, corail et gris.

En ce qui concerne les versions spéciales de Nintendo Switch Lite, vous pouvez avoir pour 239 euros en corail ou turquoise avec Animal Crossing New Horizons et 3 mois de Nintendo Shop Online.

Nintendo Switch en vente sur PcComponentes

Nintendo Switch néon pour 415 euros en PcComponentes

La boutique informatique Composants PC Il a également plusieurs versions de Nintendo Switch disponibles. La version standard avec le Joy-Con bleu néon et rouge se vend 415 euros.

Parmi les versions spéciales et limitées, il y a du stock de l’édition Montée du chasseur de monstres pour 490 euros tout comme la version Mario pour 559 euros. Ils ont même une version disponible avec Mario Kart 8 Deluxe pour 480 euros.

Pour ceux qui recherchent un Nintendo Switch Lite En différentes couleurs, chez PcComponentes, ils sont disponibles pour 194 euros en jaune, corail et gris avec une livraison totalement gratuite. Dans la version bleue, il est disponible pour 204 euros et en turquoise pour 218 euros

Offres Nintendo Switch et Switch Lite à la FNAC

Nintendo Switch néon pour 329 euros à la FNAC

Pour ceux qui souhaitent acheter une Nintendo Switch ou une Nintendo Switch Lite à la FNAC, un magasin qui a toujours des stocks à acheter en ligne avec livraison à domicile ou enlèvement dans l’un de ses magasins, ce sont vos options.

La version néon standard coûte 329 euros. Si vous le voulez totalement gris cela coûte 329 euros, tout comme la version Mario pour 329 euros, bien que ce soit sur demande. La version Montée du chasseur de monstres Il continue à coûter 399 euros.

Si vous souhaitez acheter une Nintendo Switch Lite avec un écran de 5,5 pouces et sans possibilité de la connecter à un téléviseur, elle coûte 199 euros en bleu, jaune, turquoise, gris et corail.

Quant aux versions spéciales, cela devient plus intéressant. L’édition spéciale et limitée Zacian et Zamazenta encore disponible pour 439 euros. La version avec Traversée d’animaux.

Disponibilité de la Nintendo Switch sur Media Markt

Nintendo Switch édition Monster Hunter pour 389 euros chez Media Markt

Dans Media Markt, ils ont également un stock de ces consoles, dans leurs deux variantes, même s’il est vrai qu’il n’y a pas de version standard pour le moment.

Mais vous pouvez trouver l’édition spéciale Monster Hunter pour 389 euros en attendant l’arrivée de la version standard néon ou grise.

Si vous préférez la légèreté et la taille, la Nintendo Switch Lite propose 4 couleurs, le tout pour 219 euros: gris, jaune, turquoise et corail.

Offres Nintendo Switch sur eBay Espagne

Sur eBay Espagne, ils ont des magasins qui vendent via leur marché et qui ont toutes les garanties lorsque vous trouvez un nouveau produit avec une garantie européenne qui couvre 2 ans d’utilisation. De plus, les prix sont généralement assez compétitifs.

En ce moment, vous pouvez trouver un néon Nintendo Switch pour 314 euros dans TheShopGamer, un magasin qui vend des produits depuis longtemps et que nous avons présenté dans les offres ComputerHoy.com à plusieurs reprises. La livraison est gratuite et est livrée depuis l’Espagne.

La Nintendo Switch Lite dans son édition spéciale avec Animal Crossing New Horizons coûte 239 euros dans le même magasin.

Les versions classiques sont proposées à des prix différents. Par exemple en bleu ça coûte 205 euros, mais en gris gris, jaune et corail ça coûte 198 euros.

