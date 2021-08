Où acheter la Nintendo Switch OLED en Espagne au meilleur prix | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Vous pouvez désormais vous préparer à acheter une nouvelle Nintendo Switch OLED au meilleur prix. Ce sont les magasins qui le mettent en vente.

Si vous ne pouvez plus attendre et que vous attendez avec impatience le 8 octobre prochain pour acheter la nouvelle Nintendo Switch OLED, vous avez sûrement hâte de la voir au meilleur prix possible.

Les consoles vidéo Nintendo mettent généralement des mois à baisser, vous ne devez donc pas vous attendre à des remises spéciales lors de leur lancement et de leurs dates de pré-vente.

Ce que vous pouvez faire, c’est vérifier où cette nouvelle console de jeu Nintendo est vendue pour savoir quels magasins vous offrent le plus d’avantages.

Ce sont les magasins où vous pouvez réserver une Nintendo Switch OLED. Et si nous avons appris quelque chose des lancements chaotiques de Xbox Series X | S et PlayStation 5, c’est qu’il est plus que possible qu’il y ait des problèmes d’approvisionnement dans les premières semaines.

Nintendo Switch OLED a un nouvel écran de technologie OLED de 7 pouces, ainsi les couleurs seront plus vives, vous aurez de meilleurs contrastes et les noirs seront plus profonds. Il est également livré avec 64 Go de stockage au lieu des 32 Go des versions précédentes.

Nos confrères de HobbyConsolas.com l’ont déjà essayé et nous ont donné de longues dents lors de ce premier contact.

Nintendo Switch OLED sur Amazon

Nouvelle version de la console phare de Nintendo, désormais avec un écran de type OLED 7″, 64 Go de stockage et dans un nouveau coloris blanc.

Amazon sera l’un des magasins où Nintendo proposera cette Nintendo Switch Lite. Les réserves ont été momentanément ouvertes il y a quelques semaines et pour l’instant elles semblent épuisées.

L’astuce est d’avoir les liens sous la main car plus nous nous rapprochons de la date de lancement, plus nous aurons de chances de voir plus de stock en pré-vente.

Vous pouvez trouver une Nintendo Switch OLED dans la nouvelle couleur blanche pour 349,99 euros. Il est également disponible en coloris fluo pour 349,99 euros.

Amazon bénéficiera d’une livraison gratuite et rapide, le jour même du lancement, si vous la réservez en tant que membre Amazon Prime.

Nintendo Switch OLED chez MediaMarkt

L’une des chaînes technologiques qui le proposera en ligne dès le premier jour est MediaMarkt. Ce géant allemand a déjà en ligne les pages des deux versions et vous pouvez enregistrer les liens pour les avoir toujours à portée de main.

MediaMarkt n’a pas de stock et n’a pas non plus de réservation préalable pour l’instant, mais ce que l’on peut voir, c’est que ce Switch OLED blanc coûtera 349 euros.

Le modèle néon avec les Joy-Con en cyan et rouge coûtera également 349 euros.

L’un des avantages de l’acheter sur MediaMarkt est qu’en règle générale, la livraison est totalement gratuite pour les produits de ce prix.

Nintendo Switch OLED à la FNAC

Les magasins FNAC auront également en stock la nouvelle Nintendo Switch Lite. Pour le moment, ils ont déjà des pages dans leur magasin pour que vous puissiez les visiter de temps en temps et vérifier s’ils ont ouvert la réservation à l’avance.

On sait que la FNAC mettra en vente la version néon pour 349,9 euros et en néon également pour 349,99 euros.

Nintendo Switch OLED dans El Corte Inglés

Le grand magasin espagnol El Corte Inglés a déjà sa page dédiée aux deux versions de Switch Lite.

Dans ce magasin, vous pouvez le réserver en blanc pour 349,90 euros. Il est également disponible en version néon pour 349,90 euros.

Normalement, la livraison n’est pas gratuite, mais pour seulement 1 ou 2 euros, vous pouvez la récupérer dans l’un de ses magasins, Supercor ou au bureau de poste.

