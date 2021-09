Où acheter la pièce Aidos Kuneen (ADK) – Jusqu’à 105% en 2 jours, signalant le début d’une tendance haussière

Le prix de la pièce Aidos Kuneen (ADK) a grimpé de 105% au cours des dernières 24 heures après un petit recul qui l’a ramené à 0,9512 $ après avoir atteint un sommet de 1,4616 $ le 28 septembre. La tendance haussière actuelle a attiré l’attention de nombreux investisseurs qui pensent que la pièce pourrait être sur la bonne voie pour tester son plus haut historique de 97,51 $ avant la fin de l’année.

Pour aider les nouveaux investisseurs et commerçants à la recherche de crypto-monnaie, Invezz a créé un court article pour aider les commerçants et les investisseurs de crypto-monnaie à comprendre ce qu’est Aidos Kuneen (ADK) et à trouver le meilleur endroit pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Qu’est-ce qu’Aidos Kuneen (ADK) ?

La pièce Aidos Kuneen (ADK) est la crypto-monnaie native de la blockchain Aidos Kuneen.

Pour ceux qui entendent parler de cette blockchain pour la première fois, il s’agit d’un type de blockchain différent qui utilise IMesh au lieu de chaînes comme le font la plupart des blockchains. La technologie IMesh est basée sur un graphe acyclique dirigé (DAG), dans lequel chaque transaction valide directement deux autres transactions en vérifiant si elles sont conformes aux règles du protocole et si elles sont valides.

L’objectif principal d’Aidos Kuneen est d’offrir un écosystème décentralisé simple et abordable qui est évolutif sans blocs pour offrir des paiements cryptographiques et fiduciaires rapides (y compris les micro-paiements) avec des coûts de transaction nuls.

Devriez-vous acheter des pièces ADK aujourd’hui ?

Suite à la tendance haussière actuelle, ADK pourrait être le début d’une longue tendance haussière, faisant d’ADK une bonne opportunité d’investissement.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix Aidos Kuneen

Aidos Kuneen émerge lentement comme un concurrent sérieux dans l’espace des crypto-monnaies, offrant une toute nouvelle approche des crypto-monnaies qui élimine le besoin de certains des mécanismes de consensus tels que la preuve de travail (PoW) qui est utilisée dans Ethereum et Bitcoin. La blockchain négocie également avec des banques traditionnelles en Europe et en Afrique pour ouvrir un réseau bancaire de crypto-monnaie qui mettrait la blockchain au centre de millions de transactions. En fin de compte, cela augmenterait la valeur du jeton ADK, qui est actuellement à la hausse après une longue interruption.

Couverture des médias sociaux d’Aidos Kuneen

