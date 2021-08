Où acheter la pièce Akita Inu : la crypto-monnaie la plus populaire d’aujourd’hui

Akita Inu (AKITA) est l’une des crypto-monnaies les plus performantes aujourd’hui. Au cours des dernières 24 heures, sa valeur a augmenté de 45%, consolidant une semaine de forte croissance pour la devise. De plus, son volume de transactions a grimpé de 225% aujourd’hui, démontrant l’attention accrue qu’il attire de la part des investisseurs et des commerçants du secteur des crypto-monnaies.

Cet article explique tout ce que vous devez savoir avant d’investir dans des jetons Akita Inu, y compris ce qu’est Akita Network et son fonctionnement, quelles sont les perspectives d’investissement futures pour la plate-forme et si vous devez acheter des jetons AKITA dès maintenant.

Avant d’entrer dans tout cela, si vous souhaitez acheter des pièces AKITA immédiatement, consultez la section directement ci-dessous. Vous y trouverez la sélection de nos analystes des meilleurs endroits pour acheter des jetons Akita Inu au Royaume-Uni et dans le monde.

Comment et où acheter des jetons Akita Inu en ligne

Pour acheter des pièces Akita Inu, inscrivez-vous simplement sur une plateforme de trading de confiance, déposez des fonds, puis achetez le nombre de jetons que vous souhaitez conserver.

Nous pensons que les deux options ci-dessous sont les meilleures plateformes pour acheter, vendre et échanger des crypto-monnaies Akita Inu grâce à leurs frais peu élevés et leur service client de qualité :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce qu’Akita Inu ?

C’est un projet de crypto-monnaie qui s’exécute sur Ethereum, et AKITA est son jeton natif.

Akita Inu est une pièce de monnaie catégorique, bien qu’elle prétende être un peu plus complexe que cela. Il se présente comme une expérience communautaire 100% décentralisée plutôt que comme un jeu de pompe et de vidage de mèmes.

Le réseau Akita a envoyé la moitié de ses jetons au fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin, tandis que l’autre moitié a été enfermée dans un pool Uniswap et les clés ont été brûlées.

En fin de compte, Akita Inu est remarquablement similaire à la pièce Shiba Inu avec une tokenomique légèrement différente.

Dois-je acheter une pièce Akita Inu ?

Si se siente cómodo con el elevado nivel de riesgo asociado con los activos de monedas de meme, y cree que Akita Inu tiene las credenciales para tomar el mercado por asalto, comprar algunos tokens de AKITA ahora y mantenerlos podría ser una buena manera de especular a Long terme. augmentation des prix à terme.

Soyez simplement conscient des risques et de la volatilité associés aux crypto-monnaies et assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable.

Prévision du prix de l’Akita Inu

Si vous vous demandez quel sera le prix AKITA en 2021 et au-delà, voici notre prévision de prix AKITA : 0,00000235 $ cette année, jusqu’à 0,00000273 $ d’ici 2022 et 0,0000054 $ dans 5 ans.

$ AKITA couverture des médias sociaux

$ Akita sur @YahooFinance – « La monnaie décentralisée des mèmes pour créer une communauté Dex » ➡️ https://t.co/KkNJ0kgXj0 pic.twitter.com/TRtsltHigf – Réseau AKITA (@AKITA_network) 1er août 2021

Le graphique a l’air chaud Graphique fourni par @DEXToolsApp $ AKITA # akitainu # crypto pic.twitter.com/RYn3pjiPIO – Réseau AKITA (@AKITA_network) 1er août 2021

$ AKITA + 170% en une journée laisse goooooo pic.twitter.com/OFR7VRTKex – Othman Ouardi (@othman_ouardi) 1er août 2021

$ AKITA Bon, attachez tous vos ceintures, nous avons commencé et nous allons dans l’espace 100X. Je ne vais pas répéter, j’ai tout dit.

TG : https://t.co/ejatlCeQMq

DEXTOOLS : https://t.co/DVVzadyIgC$STARL $ FLOKI $ ELoN $ GSHIBA $ TESINU $ DOGE #DOGE $ ETH $ BTC $ KEANU $ GEM $ MEME #crypto pic.twitter.com/xgPax3U4eq – Nikolas Biger (@ 15377Golden) 1er août 2021

Acheté quelques $ akita juste pour le plaisir il y a quelques jours. Je ne m’attendais pas à avoir un profit de 100% si rapidement. – Money Magnet 🧲- Jake اًًً (@ jakelong32years) 1er août 2021

Pour les dernières nouvelles sur $ AKITA et d’autres altcoins populaires, consultez les nouvelles cryptographiques d’Invezz.

Le poste Où acheter des pièces Akita Inu: La crypto-monnaie la plus populaire d’aujourd’hui est apparue en premier sur Invezz.