Où acheter la pièce Alchemy Pay : jeton ACH jusqu’à 170%

Cet article explique tout ce que vous devez savoir avant d’investir dans des jetons Alchemy Pay (ACH), qui sont l’un des actifs numériques les plus populaires aujourd’hui. Le prix de la crypto-monnaie a augmenté de 170% au cours des dernières 24 heures, et son volume d’échanges croissant (en hausse de 950%) démontre le large intérêt entourant la pièce en ce moment. Donc, si vous voulez en savoir plus sur la pièce ACH, lisez la suite.

Tout d’abord, consultez la section directement ci-dessous si vous voulez connaître les meilleurs endroits pour acheter la crypto Alchemy Pay au Royaume-Uni et dans le monde.

Comment et où acheter des jetons Alchemy Pay en ligne

Pour acheter des pièces Alchemy Pay, consultez les deux options ci-dessous. Ils font partie des principales plateformes de trading crypto grâce à leurs frais peu élevés, leur facilité d’utilisation et leur support client de haute qualité.

Cliquez simplement sur l’un des liens, inscrivez-vous, déposez des fonds et achetez le montant de jetons ACH que vous souhaitez conserver. Voici les deux meilleures plateformes pour acheter de la crypto ACH en ce moment :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce qu’Alchemy Pay ?

C’est un projet de crypto-monnaie et ACH est son jeton natif.

Alchemy s’appuie sur la technologie blockchain et une équipe de « professionnels des paiements chevronnés » pour remédier aux inefficacités de l’écosystème de paiement traditionnel, dans le but d’éliminer des problèmes tels que la fraude et l’erreur humaine.

Le projet prétend avoir été le pionnier d’un “système de paiement hybride fiat et crypto tout-en-un pour les entreprises qui peut être déployé sur n’importe quel système conventionnel existant”, y compris les terminaux de paiement, les appareils mobiles, les paiements en ligne et in-app, les cartes de crédit, etc. . Le système utilise des contrats intelligents pour automatiser les processus de rapprochement et de règlement.

La croissance du projet s’accélère rapidement, comme en témoignent d’importants partenariats stratégiques avec de grandes marques telles que Shopify, Arcadier et QFPay. Alchemy a déployé ses systèmes sur plus de 3 000 points de contact, y compris des marques bien connues telles qu’Aldo et Pricerite, avec un accès à plus de 2 millions de marchands au total.

Devriez-vous acheter des jetons Alchemy Pay aujourd’hui ?

Si vous avez fait preuve de diligence raisonnable, vous êtes conscient des risques et, tout comme les principes fondamentaux du projet, le moment est peut-être aussi bon que tout autre pour rejoindre la fête.

Prévision de prix Alchemy Pay 2021

Notre prévision de prix crypto ACH est la suivante : 0,017 $ cette année, 0,021 $ Dollars en 2022 et 0,041 $ Dollars Dans 5 ans.

$ ACH couverture des médias sociaux

Les transferts entrants pour ACH, PLA et RAI sont désormais disponibles dans les régions où le trading est pris en charge. Les commerçants ne peuvent pas passer d’ordres et aucun ordre ne sera exécuté. La négociation commencera le mardi 3 août à 9h00 ou après cette date, si les conditions de liquidité sont remplies. https://t.co/iwyYfte93p – Coinbase Pro (@CoinbasePro) 2 août 2021

$ ACH

.

Cela devient intéressant, on dirait que l’ASIE est verrouillée et maintenant ils arrivent à l’ouest

.

Je ne sais pas

.

.007 C. semble bon marché pour ce type de jeton, et comme je l’ai dit, tout le CT l’a raté parce que personne ne l’a mentionné auparavant, pourrait tirer un $ AMP

.https : //t.co/ihrqvFO9hr pic.twitter.com/5gcHTT3yAZ – BringItBack (@crypto_n_more) 3 août 2021

$ ACH 🚀🚀🚀 « L’écosystème d’Alchemy se développe par géographie et par segment, avec des annonces prévues à court terme pour des partenariats avec des institutions financières en Amérique du Nord, en Europe et au Moyen-Orient. Ces partenaires…. » https://t.co/VBBXavEX5q – XRP-OVERNIGHT🇩🇴🇸🇻GODS PLAN (@XrpHodL_) 3 août 2021

Alchemy Pay est répertorié sur coinbase 10 000 marketcap, partenaires avec Binance et Shopify ,,, envoyez-le 🤩🤩🤩 pic.twitter.com/SIhfFAziQ7 – mike hatzik (@hatzikoutsos) 2 août 2021

Consultez nos actualités crypto pour les dernières nouvelles sur $ ACH et autres altcoins.

Le poste Où acheter des pièces Alchemy Pay: le jeton ACH en hausse de 170% est apparu en premier sur Invezz.