Où acheter la pièce Ankr : le marché des crypto-monnaies monte grâce à l’intérêt d’Amazon

Avec la nouvelle qu’Amazon pourrait être sur le point de commencer à accepter les crypto-monnaies comme moyen de paiement et que la société pourrait s’aventurer dans la sphère des crypto-monnaies avec sa propre pièce unique, le marché des crypto-monnaies dans son ensemble a rebondi. .

L’une des crypto-monnaies qui a le plus profité de ce large rallye est Ankr (ANKR). Au cours des dernières 24 heures, son prix a augmenté de plus de 30% pour atteindre 0,0829 $ et son volume de transactions a augmenté de 870% pour atteindre 171 millions de dollars. En raison de ce comportement du marché, la communauté crypto a été inondée d’investisseurs et de commerçants essayant d’en savoir plus sur la pièce Ankr et son potentiel de croissance.

Cet article vise à aider ces personnes. Lisez la suite pour une explication de ce qu’est Ankr et de son fonctionnement, de ce que l’avenir pourrait réserver à la crypto-monnaie et de nos prévisions de prix ANKR pour 2021 et au-delà.

Si vous souhaitez acheter des jetons Ankr maintenant, consultez la section immédiatement ci-dessous. Vous y trouverez notre liste des meilleurs endroits pour acheter, vendre et échanger des pièces ANKR en ligne.

Comment et où acheter des actions ANCR en ligne

Avant d’entrer dans notre liste des meilleures plateformes pour acheter des jetons Ankr, clarifions une idée fausse commune : Ankr est une crypto-monnaie, pas une action.

Maintenant que nous l’avons expliqué, consultez nos options recommandées. Ils offrent tous deux un accès gratuit et instantané à de nombreux actifs cryptographiques, et notre équipe d’analystes pense qu’il s’agit des meilleures plateformes :

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Inscrivez-vous instantanément sur eToro

bitFlyer

Facile à acheter et à vendre Bitcoin, Ethereum, litecoin et autres monnaies virtuelles avec des euros sur la plus grande bourse du monde. Négociez en toute confiance en sachant que bitFlyer est une institution financière agréée en Europe, au Japon et aux États-Unis.

Inscrivez-vous instantanément sur bitFlyer

Qu’est-ce qu’Ankr ?

Ankr est un projet de crypto-monnaie fondé en novembre 2017 à l’Université de Berkeley en Californie en tant que plate-forme informatique distribuée tirant parti des technologies blockchain. C’est une plate-forme qui vise à rendre la création de dApps, l’hébergement de nœuds et le jalonnement simples, abordables et faciles.

En son temps sur le marché public, et alimenté par le jeton ANKR natif, il a créé un marché pour les services cloud basés sur des conteneurs grâce à l’utilisation de ressources partagées. En outre, il est unique en ce qu’il exploite la puissance de calcul inactive des appareils et des centres de données dans leur ensemble, augmentant l’efficacité et permettant une économie de partage transparente.

Le jeton ANKR peut être utilisé pour payer des services sur la plate-forme Ankr, tels que le déploiement de nœuds et les services API, participer à la gouvernance en chaîne et sert également de garantie pour les participants au réseau.

Devriez-vous acheter des jetons ANKR aujourd’hui ?

Si vous avez fait vos recherches et déterminé qu’il s’agit d’un projet auquel vous croyez à long terme, investir maintenant et le conserver pourrait être une décision intelligente.

Cependant, il est peu probable que le chemin vers la création de valeur pour Ankr soit lisse ou fluide, et la volatilité innée de la crypto-monnaie est susceptible de rendre les choses plus imprévisibles que d’autres classes d’actifs.

Ankr va-t-il me rendre riche ?

C’est peu probable, mais il suffit de regarder quelques-unes des histoires de crypto-monnaie des dernières années comme Bitcoin, Ethereum et Dogecoin. C’est toujours possible, et vous devez avoir un ticket pour gagner à la loterie.

Prévision de prix ANKR 2021

Quant au prix d’Ankr en 2021 et au-delà, notre prévision de prix peut vous aider à vous renseigner : 0,25 $ d’ici fin 2021, 0,30 $ en 2022, et jusqu’à 0,60 $ dans 5 ans.

$ ANKR Couverture des médias sociaux

Nous nous préparons à soutenir les @Polkadot Parachain Crowdloans. Êtes-vous prêt? 👀 pic.twitter.com/Vj2Y1nns8d – Ankr (@ankr) 22 juillet 2021

Nous avons ajouté une prise en charge supplémentaire d’une solution API de développeur complète pour la création de projets sur @ 0xPolygon. ➡️ Point de terminaison HTTPS et/ou WSS

➡️ Noeud complet et/ou Noeud d’archive

➡️ Nœuds de validation Lire la suite:

https://t.co/nqHGnvTZQZ pic.twitter.com/edsutyxIYX – Ankr (@ankr) 22 juillet 2021

2 $ ANKR vient de retracer 87 jours avant de toucher le fond. Je ne sais pas quand cette course se terminera ni où elle se terminera. Une estimation comprise entre 0,34 $ (l’extension fib 1,618) et 1,19 $ (l’extension fib 5,618) semble la plus probable, mais la ligne de tendance des pics suggère qu’au-dessus de 2,20 $ est possible pic.twitter.com/ppAgqu1hR0 – Tryingtodomybest (@Engineeringhere) 26 juillet 2021

Les 15 principaux projets entre 500 millions et 1 milliard d’écarts de marché avec un potentiel de croissance. $ ENJ $ QNT $ MDX $ PRES DE $ STX $ BNT $ MANA $ UN $ UMA $ ONT $ CRV $ OMG $ SC $ FTM $ ANKR pic.twitter.com/p4YHzPZ7Xm – Finvezt (@finvezt) 18 juillet 2021

Nous sommes des loups Ankr, nous sommes Ankr #ankr @ankr pic.twitter.com/uGtw0pu8Rk – Ankrwolf (@Ankrwolf) 26 juillet 2021

Pour les dernières nouvelles sur Ankr et d’autres crypto-monnaies, consultez notre section actualités.

