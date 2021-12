Où acheter la pièce BICO : un nouveau token lié au Web 3.0 qui prend d’assaut le marché

Le Web 3.0 occupe rapidement le devant de la scène parmi les applications décentralisées (DApps) et un jeton BICO prend d’assaut l’espace. La pièce a augmenté de plus de 160% depuis ses débuts commerciaux le 1er décembre 2021.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui souhaitent acheter et conserver la pièce BICO, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Où acheter des pièces BICO

Parce que BICO est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter BICO en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter BICO dès maintenant, suivez ces étapes :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec certains des frais les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre BICO

Maintenant que vous êtes connecté, vous pouvez échanger contre des centaines de devises, dont le BICO.

Qu’est-ce que la pièce Biconomy (BICO) ?

Biconomy (BICO) est le jeton natif de la blockchain Biconomy.

La blockchain Biconomy fournit aux DApps une API et un SDK plug-and-play pour rendre les DApp utiles à tous, y compris à ceux qui n’ont aucune connaissance du cryptage.

Le token BICO est utilisé pour la gouvernance de l’infrastructure multi-chaînes de Biconomy. Il maintient le réseau décentralisé car il est utilisé comme une redevance de réseau qui incite toutes les parties prenantes à maintenir et à sécuriser le réseau. En plus de cela, le jeton BICO est également négocié sur divers échanges cryptographiques.

Dois-je acheter la pièce BICO aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie dont le prix semble assez stable, alors BICO est la devise dans laquelle investir. Son prix n’est pas si volatile et cela peut prendre des heures pour changer.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision des prix de la biconomie

Si la pièce maintient l’élan actuel, son prix clôturerait facilement l’année au-dessus de 30 $.

$ BICO couverture des médias sociaux

Lorsque vous réalisez que $ BICO apporte des transactions sans gaz au métaverse… le potentiel que cela a est inimaginable. – Melinda (@seducingu) 2 décembre 2021

$ BICO presque répertorié sur toutes les grandes bourses et ce n’est que le jour 2. Pompe massive entrante ! – Melinda (@seducingu) 2 décembre 2021

Le poste Où acheter BICO Coin : Un nouveau token lié au Web 3.0 qui prend d’assaut le marché est apparu en premier sur Invezz.