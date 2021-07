Où acheter la pièce de démarrage NFT: le jeton NST monte en flèche de 300%

Cet article détaille tout ce que vous devez savoir avant d’investir dans la pièce NFT-Starter (NST). Le projet de crypto-monnaie a augmenté en valeur d’un impressionnant 300% à environ 0,000065 $ au cours des dernières 24 heures, et son volume de transactions a également augmenté de 1000% à 6,5 millions de dollars. Maintenant, les investisseurs et les commerçants de toute l’arène crypto essaient de découvrir tout ce qu’ils peuvent sur le projet.

Lisez la suite pour savoir ce qu’est la pièce NFT Starter, comment cela fonctionne et si vous devez ou non acheter des pièces dès maintenant. De plus, nos analystes ont fourni leurs prévisions de prix NFT Starter pour 2021 et au-delà, ce qui vous aidera à comprendre où nous en sommes actuellement sur le marché.

Tout d’abord, si vous souhaitez investir tout de suite, faites défiler jusqu’à la section ci-dessous pour voir les deux meilleurs endroits pour acheter, vendre et échanger des jetons NST au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des pièces NFT Starter en ligne

Pour acheter des crypto-monnaies NST, cliquez simplement sur l’un des liens ci-dessous, remplissez les informations pour vous inscrire et approvisionnez votre nouveau compte. Ensuite, vous pouvez investir dans toutes les crypto-monnaies que vous souhaitez.

Nous pensons que ce sont deux des meilleures plates-formes pour acheter des pièces NST en raison de leurs faibles frais, de leurs interfaces utilisateur de haute qualité et de la grande variété d’actifs proposés :

Qu’est-ce que le démarreur NFT (NST) ?

NFT-Starter est un projet de crypto-monnaie qui s’exécute sur Binance Smart Chain (BSC) et NST est le jeton natif de la plate-forme.

Il est né d’une intention claire : créer un environnement de développement plus favorable, cohérent et sain entre le nouveau monde de la finance décentralisée (DeFi) et l’écosystème NFT.

La vision à long terme est que NFT Starter peut réduire les tarifs de gaz tout en augmentant la fiabilité et l’évolutivité. L’ensemble de ce plan commence par la création d’une « expérience prestigieuse, en temps réel et de haute performance » qui fonctionne conjointement avec une rampe de lancement gérée par la communauté. Les développeurs affirment que NFT Starter se positionne avec un « système hautement numérisé, sécurisé et accessible, soutenant l’évolution des projets NFT sur la voie du succès ».

À long terme, l’écosystème NFT Starter pourrait potentiellement créer des conditions favorables pour que la communauté s’engage sur le marché NFT afin de lever des capitaux pour des projets plus importants et de le faire de manière plus transparente. Les membres NFT Starter qui possèdent plus de 2 000 000 de jetons NST peuvent participer aux futurs IDO et au pool d’assurance de la plate-forme.

En ce qui concerne les avantages passifs de la possession de jetons NST, les détenteurs de jetons peuvent gagner des BNB, voter sur les décisions clés liées à la gouvernance de la plate-forme, participer à l’agriculture, gagner une « étoile de notation », et bien plus encore.

Devriez-vous acheter la pièce NFT-Starter aujourd’hui ?

Si vous souhaitez participer à la plate-forme, acheter des jetons NST et les utiliser pour diverses fonctions de la plate-forme pourrait être une bonne décision. De plus, si vous souhaitez simplement spéculer sur le succès futur du projet, acheter des jetons et les conserver dans votre portefeuille pourrait générer une valeur significative.

Cependant, investir dans des crypto-monnaies est une pratique risquée, alors assurez-vous de faire une analyse fondamentale et technique approfondie pour éclairer vos décisions.

La pièce NST me rendra-t-elle riche ?

Bien que ce ne soit pas impossible, nous ne lui ferions certainement pas confiance. Cependant, cela ne signifie pas que NST ne peut pas générer de valeur significative pour les investisseurs avisés.

Prévision de prix NST 2021

Notre prévision de prix de départ NFT pour 2021 et au-delà est la suivante : 0,0001 $ Dollars cette année, 0,001 $ d’ici 2022 et 0,003 $ Dollars Dans 5 ans.

