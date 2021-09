Où acheter la pièce Gamestarter (GAME) : son prix a bondi de 70 % en 24 heures

in

Les prix de Gamestarter (GAME) ont grimpé de plus de 70% au cours des dernières 24 heures, portant la crypto-monnaie au-dessus de son histoire précédente.

Pour aider les nouveaux investisseurs et commerçants qui regardent la pièce, Invezz a créé un court article pour aider les commerçants et les investisseurs de crypto-monnaie à comprendre ce qu’est Gamestarter (GAME) et à trouver le meilleur endroit pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Qu’est-ce que Gamestarter (GAME) ?

La pièce Gamestarter (GAME) est le jeton natif du protocole Gamestarter, qui est une plate-forme et un marché de financement participatif basés sur NFT.

L’objectif principal de Gamestarter est de responsabiliser à la fois les développeurs et les joueurs. La plate-forme fournit une interface parfaite pour créer et suivre des portefeuilles afin que les joueurs acquièrent des enjeux liquides dans les jeux auxquels ils aiment jouer. D’autre part, il permet également aux créateurs de jeux de collecter des fonds en vendant des articles de jeux numériques tels que des NFT liquides.

En plus de négocier sur les principaux échanges cryptographiques, les détenteurs de jetons GAME bénéficient de remises sur les frais lorsqu’ils utilisent le jeton GAME pour payer NFT sur le marché.

Dois-je acheter Gamestarter (GAME) aujourd’hui ?

Si vous cherchez à investir dans une crypto-monnaie qui est dans une forte tendance haussière, alors la pièce GAME est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix Gamestarter

L’élan haussier actuel de Gamestarter (GAME) devrait se poursuivre, en particulier en raison du battage médiatique actuel de NFT, que Gamestarter défend.

