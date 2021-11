Où acheter la pièce LRC lorsque le rallye haussier prend de l’ampleur

Le Loopring Coin (LRC) fait la une des journaux depuis le 27 octobre pour avoir affiché une tendance à la hausse implacable qui a attiré l’attention de la plupart des investisseurs en crypto-monnaie.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter des pièces Loopring, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour les acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter du LRC

Qu’est-ce que Loopring (LRC) ?

Le Loopring Coin (LRC) est l’un des jetons natifs de l’échange Loopring.

L’autre jeton natif qui fonctionne sur la blockchain Loopring est le LRN. La différence entre LRC et LRN est que LRC est basé sur Ethereum tandis que LRN est basé sur Neo blockchain.

Il est également prévu d’ajouter un troisième jeton natif pour Loopring qui s’appellera LRQ et fonctionnera sur la blockchain Qtum.

L’objectif principal de Loopring est de combiner l’appariement centralisé avec l’exécution décentralisée des commandes pour créer un produit hybride qui offrira les meilleurs aspects de l’échange décentralisé et centralisé.

Devriez-vous acheter la pièce LRC aujourd’hui ?

Oui, la pièce est dans une forte tendance haussière depuis le 27 octobre et la tendance devrait se poursuivre.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prédiction de prix en boucle

Les experts s’attendent à ce que la pièce LRC poursuive sa tendance haussière actuelle pour le reste de l’année alors qu’elle continue de monter en flèche vers de nouveaux sommets.

La couverture des réseaux sociaux de Loopring

Loopring L2 est un # Layer2 « spécifique à l’application » construit sur Ethereum (en utilisant sa sécurité) ⚡️ Le principal avantage que nous avons par rapport aux L2 « généralisés » est que nous sommes en mesure d’optimiser à l’extrême notre efficacité en gaz Résultat échange de jetons (Ethereum L1) ➡️ 90 $

échange de jetons (Loopring L2) ➡️ 1$ – Loopring (@loopringorg) 29 octobre 2021

