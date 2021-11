Où acheter la pièce Solana (SOL) et capitaliser sur sa monstrueuse corrida actuelle

Solana (SOL) est sur la bonne voie pour établir un nouveau record de tous les temps (ATH) après avoir dépassé son précédent ATH. Solana a gagné en popularité parmi les développeurs DeFi en raison de son évolutivité et de ses performances, ce qui fait que les investisseurs prennent confiance dans le jeton SOL.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui cherchent à acheter et à conserver la pièce SOL, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter du SOL

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants et les professionnels.

Investissez dans SOL avec eToro maintenant ! Clause de non-responsabilité

Commerçant de Coin Kong

Coin Kong facilite l’achat et la vente rapide de crypto-monnaies. Sa grande sécurité, la transparence des commissions et son excellent service client en font une excellente option pour les nouveaux arrivants.

Investissez dans SOL avec Coin Kong Trader maintenant !

Qu’est-ce que Solana (SOL) ?

Solana (SOL) est le jeton natif du protocole Solana.

Le protocole Solana est un projet de blockchain open source qui s’appuie sur la nature sans autorisation de la technologie blockchain pour fournir aux développeurs d’applications décentralisées (DApp) une plate-forme pour créer des solutions financières décentralisées (DeFi). .

Il offre une évolutivité améliorée par rapport à Ethereum car il utilise les mécanismes de consensus Proof of History (PoH) et Proof of Stake (PoS).

Devriez-vous acheter la pièce SOL aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie qui a la possibilité d’offrir de bons rendements, la pièce SOL est une excellente option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix Solana

Le prix du SOL devrait continuer de grimper et établir un nouveau sommet historique au-dessus de 240 $ avant la fin de ce mois.

Couverture des médias sociaux $ SOL

#SOL semble haussier ciblant 240 $. pic.twitter.com/jxooIsocUD – Sargam Jasuja (@Crypto_Jasuja) 2 novembre 2021

on dirait que #sol pourrait faire 227 $ la dernière fois était de 218,75 pic.twitter.com/tdQAleqgTU – 𝕊𝕋𝔼𝕍𝔼 📊 (@_stevechatter) 2 novembre 2021

Le poste Où acheter la pièce Solana (SOL) et capitaliser sur sa course de taureaux monstrueuse actuelle est apparu en premier sur Invezz.