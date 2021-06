Où acheter la pièce WenMcDonalds : un mème crypto au potentiel 100x ?

Vous le trompez ? Nous verrons exactement ce que cela signifie un peu plus tard …

Quelques heures seulement après son lancement sur les marchés publics, un nouveau projet de crypto-monnaie, Wen McDonalds (MCD), a atteint une capitalisation boursière de 1 million de dollars. Sa croissance n’a montré aucun signe de ralentissement alors que la communauté se concentre sur une crypto-monnaie qui prétend “réinventer le jeu” en ressuscitant le concept obsolète de la monnaie meme.

Sur cette page, nous discutons de ce qu’est le projet, de son fonctionnement et de vos perspectives d’investissement. De plus, pour vous aider à faire un investissement, nous avons répertorié ci-dessous les meilleurs endroits pour acheter la crypto WenMcDonalds au Royaume-Uni et ailleurs.

Comment et où acheter des pièces Wen McDonalds en ligne

De nombreux investisseurs en altcoins utilisent des bourses décentralisées (DEX) pour acheter leurs pièces, bien que nous pensons que les courtiers en crypto-monnaie en ligne sont le meilleur type de service pour acheter et vendre des crypto-monnaies. En effet, ils disposent d’interfaces conviviales, sont entièrement réglementés et offrent des services de trading crypto à faible coût.

Nos meilleurs choix sont décrits ci-dessous :

Qu’est-ce que la cryptographie de WenMcDonalds ?

Wen McDonalds (MCD) est une nouvelle pièce de monnaie qui prétend avoir une « incroyable communauté de tokenomies et de plaisir ». Plongeons dans les détails, en commençant par la tokenomics :

1 000 000 000 000 d’approvisionnement initial, dont 50 % brûlés 4 % alloués à « BigMcDevDaddy & Employees » 3 % au portefeuille marketing de McEatin »

Il existe également une taxe sur chaque transaction, composée de :

7% pour WenFuddin (fournisseurs de liquidité) 3% pour Happy Meals et McRewards (sponsorships et Airdrops) 1% pour McHappiness (Reflection) 1% pour McCookin’ (Burn)

En termes de caractéristiques uniques de la plate-forme, WenMcDonald’s propose ce qui suit :

Un jeton natif hyper déflationniste Réflexion ‘généreuse’ Rétribution du LP à BLOCK Secret ‘Saucenomics’ Chance de jouer le monopole de WenMcdonald pour gagner des applications BNB CMC / CG prêtes 100% sécurisées et sans tapis Mécanismes anti-baleines Feuille de route des relations publiques, YouTube et marketing d’influence

Le nom de la plate-forme est une fusion de deux franchises internationales populaires de restauration rapide basées aux États-Unis, Wendy’s et McDonald’s. Au-delà de la valeur de sa tokenomy et de ses fonctionnalités, la valeur fondamentale de la plate-forme reste à voir.

Dois-je acheter une pièce MCD ?

Cela dépend si vous le trompez ou non, un terme inventé par l’équipe de développement de Wen McDonalds.

Essentiellement, si vous recherchez un jeton cryptographique risqué avec le potentiel de récompenses importantes, l’achat de MCD pourrait s’avérer être une décision intelligente. Cependant, assurez-vous d’être conscient des risques importants et faites vos propres recherches avant d’investir.

Ce projet a un grand potentiel de mème et un site Web solide, et ses fondateurs sont sur le point d’être supprimés de façon imminente. De plus, avec la renonciation à la propriété et une grande campagne de marketing planifiée, cela pourrait être une pièce de monnaie sur laquelle parier.

Les réseaux sociaux réagissent à la pièce $ MCD

Ces gars sont bons lol @ WenMcDonalds 1 million de capitalisation boursière en quelques heures 🤯 🍟🍔 pic.twitter.com/t6ZqeLYt0a – Daniel Moncada (@ DanielMoncada80) 15 juin 2021

C’est à 850k capitalisation boursière !!!!!! Allons-y !!! C’était 150k quand j’ai tweeté !!!!! @WenMcDonalds $ doge $ eth $ btc https://t.co/2jYprOO6vA – La Crypto Consigliere (@BtcConsigliere) 15 juin 2021

TOUT LE GANG S’EST MONTRÉ AU TRAVAIL À TEMPS. SAUF ELON. @ Elonmusk @ michaelsaylor29 @cz_binance @VitalikButerin pic.twitter.com/OqOiwdy3vb – Wen McDonalds (@WenMcDonalds) 15 juin 2021

🍟🍔🍦WenMcdonalds🍦🍔🍟 $ MCD – juste lancé, 70k MC en 30 minutes🚀🚀 WenMcdonalds, je suis foutu ! 📉 Investissez maintenant et aidez-nous à réparer la machine à glace… DOXXED DEV

LQ VERROUILLÉ pic.twitter.com/B1533tnI1H – Ådne Bekkestad (@adne_bekkestad) 15 juin 2021

