Où acheter la robe Men Tell All de Kaitlyn Bristowe

Des photos ont récemment été publiées pour le prochain spécial Men Tell All de The Bachelorette, et nous devons parler de l’apparence incroyable de Kaitlyn Bristowe et Tayshia Adams. Les co-animateurs ont clairement coordonné leurs tenues Men Tell All, optant pour des nuances de rose pâle et de rouge, tandis que Katie Thurston portait du vert citron. Nous avons déjà acheté le look de Tayshia de cette façon, et maintenant le temps est venu de discuter de la robe asymétrique étincelante de Kaitlyn parce que je le veux.

Selon le compte de mode de Bachelor Nation Star Style, Katie porte la mini-robe PatBO Ombre Lurex en rose multi, qui se vend 650 $ chez Revolve. Un peu raide, mais cela en vaut peut-être la peine selon à quel point vous voulez canaliser votre star intérieure de Bachelorette?

Robe courte en lurex ombré

PatBO tourne.com

650,00 $

Annnnnyway, pendant que vous parcourez vos cartes de crédit, passons à quelques spoilers Men Tell All. Mais d’abord, permettez-moi d’être encore plus clair :

SPOILER SONT CI-DESSOUS !

Selon Reality Steve, Men Tell All de cette année se déroule devant un public en direct, et “il y avait environ 12 gars au total” lors de l’enregistrement la semaine dernière. Nous ne savons pas exactement qui a fait la coupe, mais Thomas devrait se présenter et entrer dans toute sa saga “là pour les bonnes raisons” avec Katie et le reste des hommes. Pendant ce temps, “Michael A. et Andrew étaient tous les deux là depuis qu’ils venaient d’être éliminés”, tandis que Justin Glaze, Greg Grippo et Blake Moynes ne seront pas présents en raison de leur participation aux quatre derniers de Katie. ne vous inquiétez pas, ils seront certainement à la cérémonie After the Final Rose une fois cette saison terminée !).

