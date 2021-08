Où acheter la Samsung Galaxy Watch 4 : les meilleures offres pour votre nouvelle smartwatch

Trouver des offres intéressantes sur l’une des meilleures montres intelligentes Android peut être difficile, mais vous n’avez pas besoin d’attendre le Black Friday ou la saison des vacances pour obtenir une remise importante. Avec le Samsung Galaxy Watch 4 et le Galaxy Watch 4 Classic maintenant disponibles à l’achat, il existe une poignée d’excellentes offres à considérer si vous cherchez à obtenir l’un des derniers modèles sur votre poignet pour moins cher.

Entièrement repensées et dotées de l’interface utilisateur la plus intuitive de Samsung à ce jour, les nouvelles montres intelligentes Galaxy Watch 4 offrent des performances matérielles améliorées grâce à Wear OS 3 qui est construit conjointement avec Google. Ils sont équipés du nouveau capteur BioActive de Samsung afin que la Galaxy Watch 4 soit capable de surveiller le tensiomètre, de détecter un rythme cardiaque irrégulier AFib, de mesurer votre niveau d’oxygène dans le sang et même de calculer votre composition corporelle. Ce n’est que le début de nombreuses fonctionnalités de santé et de bien-être intégrées dans les derniers modèles.

Avec la nouvelle One UI Watch de Samsung, ainsi que Wear OS 3, la Galaxy Watch 4 offre une expérience transparente avec les téléphones Galaxy. Télécharger une nouvelle application ? Il apparaîtra automatiquement sur votre montre tandis que les paramètres importants tels que les heures Ne pas déranger sont également synchronisés instantanément. De plus, ils sont disponibles dans une gamme de coloris, plusieurs tailles et sont livrés avec une connectivité Bluetooth ou LTE.

Le Samsung Galaxy Watch 4 commence à 249,99 $ tandis que le Galaxy Watch 4 Classic est au prix de 349,99 $, mais avec la bonne affaire, vous pourriez économiser pas mal d’argent sur un ou même en obtenir un gratuitement. Jetez un œil aux offres ci-dessous pour connaître les dernières façons d’économiser sur l’achat de l’un de ces nouveaux modèles et n’oubliez pas de revenir bientôt pour plus de réductions si vous ne trouvez pas encore la bonne offre pour votre budget.

Meilleures offres Samsung Galaxy Watch 4 pas chères

La Samsung Galaxy Watch 4 est disponible en 40 mm et 44 mm, bien que les coloris que vous pouvez sélectionner diffèrent en fonction de la taille que vous choisissez ; au lancement, les modèles Watch 4 de 40 mm sont disponibles en noir, argent et or rose, tandis que les modèles Watch 4 de 44 mm sont disponibles en noir, argent et vert. Vous aurez également la possibilité de choisir un modèle Bluetooth ou de passer à une version avec connectivité LTE.

Samsung Galaxy Watch 4 avec un crédit Samsung de 50 $ | à partir de 114,99 $ avec échange chez Samsung



Ceux qui précommanderont la Samsung Galaxy Watch 4 chez Samsung obtiendront un crédit Samsung de 50 $ avec l’achat à utiliser pour certains articles tels que les téléviseurs Samsung, la Galaxy Tab S7 FE, une autre Galaxy Watch 4, des accessoires et plus encore, bien que vous vouliez pour magasiner dès que cette offre prendra fin le 26 août. De plus, lorsque vous échangez un appareil éligible, Samsung offre instantanément jusqu’à 135 $ de réduction sur le coût total.

à partir de 114,99 $ chez Samsung

Samsung Galaxy Watch 4 avec chargeur sans fil gratuit | à partir de 249,99 $ sur Amazon



Vous cherchez un moyen rapide de mettre la main sur la Galaxy Watch 4 sans vous soucier des transporteurs ou des échanges ? Amazon propose une gamme de modèles désormais disponibles en pré-commande à partir de 249,99 $, et vous obtiendrez même un chargeur sans fil Samsung Fast Charge Pad Duo gratuit avec l’achat.

à partir de 249,99 $ sur Amazon

Samsung Galaxy Watch 4 avec carte-cadeau Best Buy de 50 $ | à partir de 249,99 $ chez Best Buy



Précommandez n’importe quel modèle de la Samsung Galaxy Watch 4 chez Best Buy avant sa sortie officielle le 27 août et vous recevrez également une carte-cadeau Best Buy de 50 $ avec l’achat! Cette offre comprend également la Galaxy Watch 4 Classic.

à partir de 249,99 $ chez Best Buy

Montre Samsung Galaxy 4 | Jusqu’à 150 $ de rabais chez Verizon



Verizon propose actuellement la Galaxy Watch 4 pour aussi peu que 12,49 $ par mois, bien que vous puissiez économiser 150 $ sur l’achat et payer aussi peu que 100 $ lorsque vous en achetez une avec un nouveau smartphone Android. Alternativement, vous pouvez échanger un appareil éligible pour économiser jusqu’à 100 $.

à partir de 12,49 $/mois chez Verizon

Montre Samsung Galaxy 4 | Gratuit sur T-Mobile



T-Mobile offre à ses clients la Galaxy Watch 4 de 40 mm gratuitement via 24 crédits de facture mensuels lorsque vous ajoutez une nouvelle ligne DIGITS sur un plan éligible. Une offre similaire est disponible sur la version 44mm qui baisse son prix à 99$.

Voir sur T-Mobile

Montre Samsung Galaxy 4 | Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement chez AT&T



Achetez la Samsung Galaxy Watch 4 ou la Galaxy Watch 4 Classic chez AT&T et vous pouvez en marquer une seconde gratuitement lorsque vous choisissez un plan de versement éligible avec service sans fil. AT&T offre également 50% de réduction sur tout accessoire Samsung lorsque vous achetez un appareil connecté Samsung.

Voir chez AT&T

Meilleures offres Samsung Galaxy Watch 4 Classic pas chères

À partir de 349,99 $, la Samsung Galaxy Watch 4 Classic est conçue pour ceux qui recherchent un design plus haut de gamme et est disponible en deux tailles : 42 mm et 46 mm. Au lancement, les acheteurs auront le choix entre les coloris noir et argent avec un modèle spécial en édition limitée Thom Browne plaqué rhodium qui devrait faire ses débuts dans les rayons des magasins fin septembre 2021.

