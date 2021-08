Où acheter le bikini à cordes jaunes Frrankies de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez et Ben Affleck terminent leur voyage en yacht extravagant pour célébrer le 52e anniversaire de J.Lo, et ça a été… tellement. Choses qui se sont passées pendant ces vacances, sans ordre particulier :

Jen et Ben ont finalement rendu public leur relation sur Instagram avec une photo de baiser. Jen et Ben ont recréé cette scène emblématique de “Jenny from the Block” où il lui frotte les fesses sur un yacht devant des paps… sur un yacht devant de pap. A-Rod est arrivé sur son propre yacht exactement au même endroit que Bennifer, et ils se sont presque croisés plusieurs fois. J.Lo portait un bikini jaune fluo et c’était à peu près la seule partie de ce voyage qui n’était pas excessivement chère.

Selon InStyle, J.Lo porte le haut de bikini triangle Binx en limonade (90 $) de Frankies Bikinis, et le bas de bikini Binx Skimpy également en limonade (80 $).

Haut de bikini triangle Binx

frankiesbikinis.com

90,00 $

Bas de bikini étroit Binx

frankiesbikinis.com

80,00 $

Cool, cool, cool, ça ne me dérange pas si je le fais.

Au cas où ce ne serait pas évident, J.Lo et Ben sont super sérieux et cherchent même à emménager ensemble. Je veux dire par là qu’ils ont été vus en train de visiter un manoir de 65 millions de dollars à Los Angeles. Pendant ce temps, une source a récemment déclaré à Us Weekly que « Ben et Jen passent presque toutes les nuits ensemble quand ils ne travaillent pas… ils prévoient d’emménager ensemble très bientôt. Pour Jen, elle et Ben ont désormais toute leur vie pour organiser les choses de manière confortable. Elle a l’intention d’être une belle-mère impliquée qui est là pour Ben dans ce domaine, et elle voudra qu’il fasse le même effort avec elle et les enfants de Marc. »

J’ai compris, c’est parti pour mon bikini, paix.

Mehera Bonner Mehera Bonner est une rédactrice de nouvelles qui se concentre sur les célébrités et les membres de la famille royale.

