Où acheter le bikini string de Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian vient de partir en vacances à Cabo San Lucas, au Mexique, avec Travis Barker, et maintenant elle publie toutes ses photos – y compris des photos d’elle dans le bikini le plus mignon de tous les temps, que je dois posséder immédiatement même si je n’ai pas de piscine, n’habitez pas près d’une plage et n’allez littéralement nulle part. Mais peu importe!

Le bikini de Kourtney vient de Gonza, une marque de maillots de bain de Victoria Villarroel, amie proche de Kylie Jenner, et de sa sœur Sofia Villarroel. Et bonne nouvelle si vous le voulez : il est toujours disponible.

Kourt porte le Caracas Triangle Top (85 $) et le Caracas Side Strap Bottom (75 $), que vous pouvez acheter en plusieurs tailles.

Pour rappel, ces vacances ont été une grosse affaire pour Kourtney et Travis, et ont marqué la première fois que Travis a volé depuis qu’il a survécu à un accident d’avion en 2008. Le batteur de Blink-182 avait déjà dit à ABC (via CNN) qu’il volerait à nouveau quand ses enfants le voulaient (en disant « Je dis à mes enfants : « Quand vous êtes prêt à prendre l’avion, je suis prêt à prendre l’avion . »”) mais Men’s Health a récemment rapporté qu'”il a un accord en place avec quelqu’un de très proche de lui “où il aurait un préavis de 24 heures avant de se rendre à un aéroport. Comme il l’a dit au point de vente,” je dois le faire. Je veux faire le choix d’essayer de le surmonter. “

Travis a posté une photo de lui et de Kourtney devant leur avion (qui appartient à Kylie Jenner, naturellement), écrivant “Avec vous, tout est possible”. Elle a répondu au message en disant “Tout et n’importe quoi avec toi” alors qu’il a répondu “pour toujours” et un signe de l’infini.

J’ai hâte de voir ces deux-là en action lorsque L’incroyable famille Kardashian revient, soupir, sous une forme ou une autre sur Hulu.

