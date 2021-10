Où acheter le Floki Inu Crypto: 2 façons d’obtenir FLOKI maintenant

Quel est Floki Inu (CCC :FLOKI-USD) et pourquoi en entendez-vous soudainement parler ? Plongeons-nous et parlons de la crypto FLOKI.

Source : Shutterstock

Cette question a été dans l’esprit de nombreux investisseurs et passionnés de crypto-monnaie ces derniers temps, en particulier depuis que la nouvelle crypto a commencé à susciter des spéculations selon lesquelles elle pourrait être la prochaine. Shiba Inu (CCC :SHIB–USD).

Son prédécesseur travaille dur pour prouver qu’il résiste et a récemment démontré des gains impressionnants, les prévisions de prix restant favorables. Ce nouveau nom sur le bloc a cependant montré qu’il pouvait être une menace. Floki Inu a commencé aujourd’hui en augmentant de 18,9% au cours des dernières 24 heures, surpassant SHIB, Dogecoin (CCC :DOGE-USD) et tous les autres cryptos.

Avec ce type de dynamique de marché, une question que tout le monde devrait se poser est « où puis-je acheter Floki ? Jetons un coup d’œil aux options d’achat que les investisseurs voudront connaître alors que Floki continue de rôder.

Acheter FLOKI Crypto : les noms à connaître

La page Web de Floki dirige directement les visiteurs vers des informations sur l’adhésion à l’armée d’investisseurs de Floki, connue sous le nom de Vikings. Comme on pouvait s’y attendre, vous pouvez acheter le jeton sur les échanges décentralisés populaires Uniswap et PancakeSwap.

Il est important de noter que les investisseurs peuvent également désormais échanger la crypto FLOKI sur Gate.io. Benzinga a indiqué que Gate.io est la plate-forme la plus simple à utiliser et la plus rapide.

Il convient également de noter, cependant, que Gate.io n’autorise pas les utilisateurs à transférer des dollars américains, les acheteurs devront donc transférer des fonds à partir d’un compte d’échange crypto précédemment établi. Benzinga recommande des comptes via Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) ou Gémeaux.

La plupart des acheteurs de Floki devront également probablement acquérir un portefeuille crypto s’ils n’en ont pas déjà un.

Bien que Gate.io soit peut-être le plus simple, les données de CoinMarketCap suggèrent que le volume de transactions le plus élevé de la crypto FLOKI passe par Uniswap.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur…

L’équipe derrière Floki semble savoir qu’il y a des complexités à acheter leurs jetons. En réponse, ils ont publié deux vidéos sur YouTube sur la façon d’acheter Floki sur les réseaux Ethereum et Binance Smart Chain. Les deux vidéos sont courtes et attrayantes, fournissant des graphiques et des instructions faciles à suivre.

Comme d’autres cryptos populaires l’ont démontré, un élan croissant peut s’accompagner d’une accessibilité accrue. De nombreux détenteurs de SHIB sont impatients de Robin des Bois (NASDAQ :CAPUCHE) pour commencer à répertorier le jeton qu’ils aiment, comme l’a révélé une récente pétition en ligne. Nous en apprenons encore sur Floki, mais tout le monde devrait regarder le coup d’envoi de la campagne marketing de l’entreprise en octobre.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.