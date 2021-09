Où acheter le gâteau bonus alors qu’il monte en flèche à plus de 300%

in

Le nouveau jeton, qui offre des récompenses automatiques dans CAKE, a réalisé des gains de près de 480% au cours des sept derniers jours

Alors que la plupart des pièces ont enregistré des pertes cette semaine, Bonus Cake (BONUSCAKE) a défié la tendance du marché à figurer parmi les plus gros gagnants au cours des dernières 24 heures – avec une augmentation de prix de 323 %.

Les gains hebdomadaires sont encore plus élevés à près de 480%, bien que le jeton n’ait été lancé que récemment. Il semble que tout le monde veut une part du gâteau – lisez la suite pour savoir pourquoi.

Comment et où acheter Bonus Cake au Royaume-Uni et ailleurs

Il existe de nombreux endroits pour acheter des crypto-monnaies, mais il est préférable d’éviter les échanges décentralisés (DEX) car ils ne sont pas réglementés et présentent donc des risques pour les utilisateurs. Si vous créez un compte auprès d’un courtier ou d’une bourse réputé, vous bénéficierez des plus hauts niveaux de sécurité et de service client. Consultez nos deux principales recommandations ci-dessous.

eToro

Binance

Qu’est-ce que le gâteau bonus ?

Bonus Cake est le premier et le seul mécanisme de récompenses à réclamation automatique pour CAKE. Le jeton CAKE est mieux connu sous le nom de jeton de gouvernance pour PancakeSwap, un teneur de marché automatisé (AMM) construit sur la Binance Smart Chain (BSC).

Le simple fait de conserver BONUSCAKE dans un portefeuille vous donne droit à des récompenses dans CAKE, qui sont automatiquement reçues toutes les heures. Sur chaque transaction BONUSCAKE, 6% sont redistribués aux détenteurs sous forme de CAKE.

Pendant ce temps, les tokenomics réduisent le contrôle des baleines et le swing trading avec des frais de vente de 1%, et fournissent une liquidité automatique car 1% supplémentaire de chaque transaction est utilisé pour fournir de la liquidité à PancakeSwap.

Dois-je acheter BONUSCAKE aujourd’hui ?

Le nouveau jeton génère déjà du buzz en tant que l’une des pièces les plus tendance et l’un des plus gros gagnants sur CoinMarketCap. PancakeSwap est un projet populaire, fournissant un échange décentralisé (DEX) avec des frais inférieurs à ceux des DEX basés sur Ethereum. Ainsi, la possibilité de gagner un revenu passif dans CAKE est certainement à l’origine d’une forte pression d’achat de BONUSCAKE.

Le jeton n’en est qu’à ses débuts et les prochaines étapes de la feuille de route comprennent des partenariats avec des influenceurs des médias sociaux, une application de jeu en réalité augmentée, BonusCakeSwap et une plate-forme de jetons non fongibles (NFT).

Ces développements passionnants, ainsi que le succès continu de PancakeSwap, pourraient alimenter une demande supplémentaire pour Bonus Cake, ce qui signifie que le moment est peut-être idéal pour investir dans ce projet intéressant.