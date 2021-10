Où acheter le Google Pixel 6 déverrouillé et auprès de votre opérateur

Les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro sont enfin là, et bien que Google n’ait pas laissé grand-chose à l’imagination à l’approche de leur sortie, il y avait encore quelques surprises. Le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro représentent un nouvel engagement de Google envers les smartphones, à tel point que l’entreprise est même allée jusqu’à créer sa propre puce.

Bien sûr, étant donné leur qualité, vous vous demandez peut-être comment mettre la main sur les téléphones pour vous-même. Voici tout ce que vous devez savoir sur l’achat de Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro.

Où acheter le Google Pixel 6 débloqué

Source de l’image Google Pixel 6 et 6 Pro : Christian de Looper pour .

Comme vous pouvez vous y attendre, Google propose les téléphones déverrouillés, directement à partir du site Web de Google. Sur le site Web, vous pouvez sélectionner l’un ou l’autre téléphone et vous pouvez choisir parmi quelques options de stockage différentes. Voici un aperçu des prix de Google.

Google Pixel 6 : 599 $ ou 24,96 $ par mois pendant 24 mois

Google Pixel 6 Pro : 899 $, ou 37,46 $ par mois pendant 24 mois

Si vous pré-commandez l’un ou l’autre téléphone et une paire de Pixel Buds A-Series, Google réduira de 99 $ le prix des deux.

Vous n’êtes pas obligé d’acheter directement sur Google. Vous pouvez également vous procurer les appareils auprès d’autres détaillants, comme Best Buy.

Où acheter le Google Pixel 6 via votre opérateur

Source de l’image Google Pixel 6 et 6 Pro : Christian de Looper pour .

Vous préférez acheter directement auprès de votre opérateur ? Cela pourrait vous permettre de payer votre appareil avec votre forfait téléphonique et d’obtenir des offres intéressantes de la part des opérateurs qui souhaitent vous vendre un téléphone. Voici comment obtenir le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro directement auprès de votre opérateur. Notez que les opérateurs vendent les téléphones à des prix différents de ceux de Google.

Ventes AT&T Google Pixel 6

AT&T vend les téléphones. Les appareils seront disponibles en pré-commande à partir du 29 octobre, et les ventes complètes débuteront le 28 octobre. Voici un aperçu des prix d’AT&T. Il est important de noter qu’AT&T vend les téléphones 140 $ de plus que Google ne les vend déverrouillés.

AT&T propose également de très bonnes offres. Notamment, le Pixel 6 Pro est disponible jusqu’à 700 $ de réduction sur le prix d’origine, avec un échange éligible. Les clients qui achètent l’un ou l’autre de ces appareils peuvent également bénéficier de 50 % de réduction sur les accessoires de marque Google, à partir du 19 octobre.

Ventes T-Mobile Google Pixel 6

T-Mobile vend également les nouveaux téléphones. Les appareils sont désormais disponibles en pré-commande et les ventes complètes débuteront le 28 octobre. Les prix des téléphones sont disponibles ci-dessous. Notez que T-Mobile est le seul opérateur majeur à vendre les deux téléphones au même prix que Google.

T-Mobile propose également quelques offres pour les téléphones. Vous pouvez obtenir un appareil gratuitement auprès de l’opérateur si vous échangez un téléphone éligible avec le forfait Magenta Max ou une remise de 450 $ sur tout autre forfait. En outre, les clients peuvent obtenir 500 $ de réduction sur l’un ou l’autre téléphone avec 24 crédits de facture mensuels lorsque vous ajoutez une ligne.

Ventes Verizon Google Pixel 6

Verizon propose également les nouveaux téléphones. Grâce à Verizon, les précommandes sont désormais ouvertes et les ventes complètes débuteront le 28 octobre. Voici les prix sur Verizon. Verizon vend le Pixel 6 Pro au même prix que Google, cependant, l’appareil standard coûte 100 $ de plus.

Verizon propose des offres sur les appareils Pixel. Par exemple, les utilisateurs peuvent obtenir une remise de 700 $ sur un téléphone Pixel s’ils passent à Verizon et échangent un téléphone éligible. Les clients Verizon existants peuvent également obtenir jusqu’à 350 $ de réduction sur le Pixel 6 avec un échange éligible.