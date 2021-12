Où acheter le jeton de polygone (MATIC) alors qu’il se dirige vers son plus haut niveau historique

Après un recul, Polygon (MATIC) a déclenché un retour monstre le 18 novembre et est à la hausse depuis quelques semaines.

Pour aider les investisseurs et les commerçants cherchant à acheter Polygon (MATIC), Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Meilleurs endroits pour acheter des pièces de polygone

eToro

eToro est l’une des principales plateformes de trading lorsqu’il s’agit d’investir dans des actifs cryptographiques. La plate-forme eToro regorge de fonctionnalités telles que le trading de copie, des graphiques techniques avancés et une multitude d’outils de trading, et est idéale pour les débutants comme pour les professionnels.

Investissez dans MATIC avec eToro maintenant ! Clause de non-responsabilité

Marchés FP

FP Markets combine les métaux, la connectivité des indices et la vitesse d’exécution primée avec une liquidité de qualité institutionnelle pour fournir aux traders des spreads toujours plus serrés et des conditions de trading inégalées. FP Markets propose des CFD sur le Forex, les actions, les matières premières, les crypto-monnaies, les contrats à terme et les indices, le tout à partir d’un seul compte.

Investissez dans MATIC avec FP Markets maintenant ! Clause de non-responsabilité

Qu’est-ce que Polygone (MATIC) ?

Polygon (MATIC) est le jeton natif du réseau de blockchain Polygon.

Le réseau blockchain de polygones était auparavant connu sous le nom de réseau Matic. C’est une plate-forme de mise à l’échelle pour Ethereum.

Les composants clés de Polygon incluent le SDK Polygon, un cadre flexible qui prend en charge la création de différentes applications, et un module.

Devriez-vous acheter le jeton Polygon aujourd’hui ?

Si vous souhaitez investir dans une crypto-monnaie en hausse, Polygon (MATIC) est une bonne option.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix MATIC

Polygon (MATIC) a connu une tendance haussière ces derniers jours, alors qu’il se rapproche de son plus haut historique de 2,68 $. Si elle continue avec la tendance haussière actuelle, les experts estiment que la pièce clôturera l’année au-dessus de 3,0 dollars.

$ MATIC couverture des médias sociaux

$ MATIC 2021 ressemble remarquablement à $ ETH 2017. Je passe en revue les principales cibles pour $ MATIC $ LUNA et $ TRIAS dans le dernier numéro de la newsletter. https://t.co/SYmppMglP9 pic.twitter.com/2jF7nXxC38 – TechDev (@ TechDev_52) 29 novembre 2021

$ MATIC L’alarme vient de sonner sur cette évasion potentielle. Amusez-vous à rester riche. pic.twitter.com/UXqgDjypCx – Le loup de toutes les rues (@scottmelker) 25 novembre 2021

Le post Où acheter le jeton de polygone (MATIC) alors qu’il se dirige vers son plus haut historique est apparu en premier sur Invezz.