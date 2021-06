Où acheter le jeton DOGE : DOGET prend de la valeur

Doge Token (DOGET) se présente comme la version verte de Dogecoin, et sa capitalisation boursière a augmenté de plus de 2 000 000 %. Ces chiffres ne doivent pas être pris à la légère par les investisseurs en crypto. Cependant, il y a un manque de couverture médiatique de cette opportunité d’investissement.

Dans cet esprit, nous avons pensé qu’il serait utile de publier un article expliquant les éléments clés que vous devez savoir sur DOGET. Nous expliquons en quoi consiste le projet, quelles sont vos perspectives d’investissement futur et si vous devriez acheter Doge Token aujourd’hui. De plus, nous avons répertorié les deux meilleurs endroits pour acheter Doge Token au Royaume-Uni et ailleurs pour vous aider à vous impliquer le plus rapidement possible. Faites défiler vers le bas pour commencer.

Comment et où acheter Doge Token en ligne

Le meilleur endroit pour acheter des crypto-monnaies DOGET est un échange de crypto-monnaie en ligne. Alors que certains investisseurs en crypto choisissent d’acheter des altcoins via un échange décentralisé (DEX), nous pensons que les courtiers offrent la meilleure combinaison de frais bas, d’interfaces conviviales et d’un service client de qualité.

Pour acheter des pièces DOGET, choisissez simplement un courtier, enregistrez-vous, déposez des fonds et recherchez Doge Token. Entrez le nombre de jetons que vous souhaitez acheter et exécutez votre transaction. Pour vous faire gagner du temps, nous avons répertorié nos deux principales options ci-dessous :

Qu’est-ce que DOGET ?

Doge Token se présente comme une version verte et efficace de Dogecoin. À long terme, leur objectif est de proposer des transactions à haut débit et à faible coût sur la blockchain sans compromettre la sécurité. Certains investisseurs en crypto estiment qu’il s’agit désormais du principal jeton du réseau Stellar.

Le récit crypto vert est devenu de plus en plus fervent ces derniers mois grâce au choix du PDG de Tesla, Elon Musk, de revenir sur sa décision d’autoriser Bitcoin pour les transactions Tesla. Cela restera probablement le cas jusqu’à ce que l’ensemble du consensus sur l’exploitation minière / la preuve de travail (PoW) soit plus économe en énergie et utilise des sources d’énergie plus vertes.

Devriez-vous acheter Doge Token maintenant ?

À l’heure actuelle, il est vraiment difficile de quantifier la valeur fondamentale de ce projet étant donné son stade précoce d’adoption. Essentiellement, investir en ce moment a plus à voir avec le sentiment du marché et l’analyse technique qu’autre chose.

Si vous pensez que vous pouvez obtenir une lecture suffisamment solide des indicateurs techniques pour anticiper la prochaine étape de la pièce DOGET, cela pourrait être une bonne opportunité d’échanger Doge Token. De plus, si vous croyez au potentiel à long terme du projet Doge Token et que son thème vert assez actuel peut être monétisé efficacement, acheter et conserver DOGET peut être une bonne décision.

Cependant, si vous recherchez un investissement plus stable et prévisible avec moins de risques, les jetons DOGET peuvent ne pas vous convenir.

Côté points positifs, DOGET a :

Un prix très bas, ce qui signifie que vous pouvez acheter plus de jetons pour votre argent Offre faible et fixe Fonctionne sur le réseau Stellar (rendant le commerce rapide et bon marché sans avoir besoin de mineurs) Conforme à la norme ISO 20222 (une norme ISO pour l’échange de données électroniques entre les institutions financières ) Une combinaison potentielle pour Starlink et un accès mondial à l’argent

Prévision de prix DOGET

Notre prévision de prix Doge Token devra rester floue pour le moment. Il est presque impossible de quantifier avec précision la valeur de projets de crypto-monnaie comme celui-ci ; Il y a tout simplement trop d’inconnues et de variables à ce stade précoce, et les forces étranges du sentiment suscité par les médias sociaux peuvent rapidement manipuler le prix d’un altcoin au-delà de toute reconnaissance.

Cependant, nous pouvons certainement voir que la pièce DOGET continue à augmenter fortement, du moins à court terme.

Pour plus d’informations sur Doge Token et d’autres crypto-monnaies populaires, assurez-vous de visiter notre page d’actualités crypto.

