Où acheter le jeton OKB car son prix augmente constamment en raison de la popularité croissante de l’échange OKEx

OKB avance tranquillement depuis la mi-mars 2021 ; quelque chose qui a attiré l’attention de la plupart des investisseurs en crypto, car la plupart des crypto-monnaies ont fait des montagnes russes.

C’est presque un mystère de savoir comment le jeton OKB a maintenu une tendance à la hausse alors même que la plupart des devises, y compris Bitcoin, ont du mal à rester haussières.

Pour aider les investisseurs et les commerçants qui souhaitent acheter et conserver OKB, Invezz a créé un court article pour aider à identifier les meilleurs endroits pour l’acheter.

Pour plus d’informations, continuez à lire.

Les meilleurs endroits pour acheter OKB

Comme OKB est un nouvel actif, il n’a pas encore été coté sur les principales bourses. Cependant, vous pouvez toujours acheter OKB en utilisant un DEX (échange décentralisé), ce qui signifie simplement qu’il y a quelques étapes supplémentaires. Pour acheter OKB dès maintenant, procédez comme suit :

1. Achetez des ETH sur une bourse ou un courtier réglementé, comme eToro ›

Nous suggérons eToro car il s’agit de l’une des principales plateformes de trading multi-actifs au monde, une bourse et un portefeuille tout-en-un avec certains des frais les plus bas du secteur. Il est également convivial pour les débutants et propose aux utilisateurs plus de méthodes de paiement que tout autre service disponible.

2. Envoyez votre ETH vers un portefeuille compatible comme Trust Wallet ou MetaMask

Vous devrez créer votre portefeuille, copier votre adresse et y envoyer vos pièces.

3. Connectez votre portefeuille à l’Uniswap DEX

Rendez-vous sur Uniswap et « connectez » votre portefeuille à celui-ci.

4. Vous pouvez maintenant échanger votre ETH contre OKB

Maintenant que vous êtes connecté, vous pourrez échanger contre des centaines de devises dont l’OKB.

Qu’est-ce qu’OKB ?

La crypto-monnaie OKB a été créée par la blockchain OK en association avec l’échange crypto OKEx. Il s’agit du jeton utilitaire d’OKEx et permet aux utilisateurs d’OKEx d’accéder à des fonctionnalités spéciales de l’échange, telles que les récompenses de pari.

OKB est également utilisé pour payer des frais commerciaux sur OKEx et également pour accorder des droits de vote et une gouvernance aux utilisateurs de la blockchain OK.

L’échange OKEx est actuellement classé numéro trois parmi les échanges cryptographiques mondiaux en termes de liquidité et quatrième en termes de volume de transactions.

Devriez-vous acheter des pièces OKB aujourd’hui ?

Si vous recherchez une crypto-monnaie qui a une tendance haussière constante, alors l’OKB est l’une des meilleures options. La pièce est sur une tendance haussière depuis mars de cette année alors même que les prix de la plupart des crypto-monnaies, y compris Bitcoin, se sont écrasés.

Cependant, vous devez être conscient du fait que les achats sur le marché des crypto-monnaies sont extrêmement volatils.

Prévision de prix OKB

Les analystes s’attendent à ce que l’OKB retrouve son plus haut historique de 42,36 $ avant la fin de l’année s’il continue sur la même trajectoire haussière.

Le poste Où acheter le jeton OKB alors que son prix augmente régulièrement en raison de la popularité croissante de l’échange OKEx est apparu en premier sur Invezz.