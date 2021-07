Où acheter le jeton Wall Street Games : WSG en hausse de 270% | Invezz

Cet article explique tout ce que vous devez savoir sur la crypto-monnaie la plus populaire d’aujourd’hui, les Wall Street Games (WSG). Le volume des transactions de la devise a augmenté de 450% à 19 millions de dollars, et son prix a explosé, augmentant de 270% à 0,000000178 $.

En raison de cette performance du marché, de plus en plus d’investisseurs essaient de découvrir tout ce qu’ils peuvent sur le projet. Donc, si vous souhaitez investir dans la devise de Wall Street Games, vous êtes au bon endroit. Lisez la suite pour découvrir ce que c’est, comment cela fonctionne et son potentiel en tant qu’investissement. De plus, nous fournissons nos prévisions de prix pour les jeux de Wall Street afin que vous puissiez avoir une idée de la situation actuelle dans le cycle du marché.

Si vous voulez vous mettre au travail et acheter des pièces tout de suite, consultez la section directement ci-dessous. Là, notre équipe d’analystes a répertorié les meilleurs endroits pour acheter des jetons Wall Street Games aujourd’hui.

Comment et où acheter des actions de jeux de Wall Street en ligne

Avant de lister les meilleures plateformes pour acheter des jetons WSG en ligne, dissipons une idée fausse commune : Wall Street Games est une crypto-monnaie, pas une action. C’est une différence clé que vous devez comprendre pour faire un investissement réussi.

Pour acheter des crypto-monnaies à Wall Street Games, cliquez simplement sur l’un des liens ci-dessous, remplissez les informations de base, créez votre compte et financez. Ensuite, vous pouvez acheter le nombre de pièces que vous voulez en cliquant sur un bouton. Alors sans plus tarder, voici les meilleures plateformes pour échanger des pièces WSG en ligne :

Qu’est-ce que les jeux de Wall Street ?

C’est un projet de crypto-monnaie et WSG est son jeton natif.

Wall Street Games est commercialisé comme une plate-forme de jeu en ligne hybride basée sur la blockchain de nouvelle génération, où les joueurs s’affrontent dans des « jeux simples amusants et addictifs » pour des récompenses en crypto-monnaie.

Le récit de jeu basé sur la blockchain est devenu plus effervescent ces dernières semaines, avec des plateformes comme Axie Infinity, My Defi Pet et Binamon faisant leur chemin sous les feux de la rampe. Bien que Wall Street Games n’offre aucun type d’écosystème MMORPG complexe, leurs jeux simples comme The Roller, Coin Explorer et The Trader offrent une approche décontractée du jeu en ligne qui se nourrit de la culture des mèmes.

De plus, les perspectives de récompenses du projet et le site Web convivial rendent la participation à la plate-forme rapide et sans tracas. Branchez simplement votre portefeuille crypto et commencez.

Dois-je acheter des pièces WSG aujourd’hui ?

Si vous souhaitez jouer à des jeux sur la plate-forme WSG, ou si vous croyez aux références à long terme de la plate-forme pour croître et être rentable, acheter des jetons WSG maintenant pourrait être un bon moyen de spéculer sur votre future accumulation de prix.

Cependant, investir comporte toujours un certain degré de risque, et cela augmente lorsque les crypto-monnaies sont l’actif en question. Par conséquent, vous devez vous assurer d’effectuer une due diligence prudente et approfondie avant de mettre votre capital en jeu.

Les Jeux de Wall Street me rendront-ils riche ?

Bien que ce ne soit pas impossible (il suffit de regarder ce qui s’est passé avec Dogecoin), c’est extrêmement improbable et vous ne devriez jamais faire un investissement en espérant des récompenses massives. C’est un moyen infaillible de se préparer à la déception et d’avoir un impact sur vos capacités de prise de décision objective.

Prévision du prix des jetons de Wall Street Games 2021

Si vous vous demandez quel sera le prix des Wall Street Games en 2021 et au-delà, cette prévision de prix des Wall Street Games devrait vous donner une indication.

Nos analystes ont effectué une analyse technique et déterminé leur prévision de prix WSG : 0,00000025 $ cette année, 0,00000030 $ en 2022, et jusqu’à 0,00000054 $ dans 5 ans.

